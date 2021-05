Röfix Italia racconta se stessa: il nuovo video aziendale

È disponibile il nuovo video aziendale Röfix Italia, una presentazione dell’azienda leader nel settore dell’edilizia: non solo una panoramica dall’alto ma un ribaltamento di scena per portare in primo piano le risorse produttive, logistiche e soprattutto umane, che portano all’ampia gamma dei prodotti finali.

Salute, sicurezza e ambiente sono da sempre i principi ispiratori di RÖFIX Italia, che investe continuamente risorse umane, strumentali, ed economiche per perseguire l’obiettivo di migliorare continuamente il proprio impatto, allo stesso tempo indicando i medesimi principi come fondamentali per la crescita e la competitività sul mercato.

Dall’ispirazione tratta dalla natura, per creare edifici sani che proteggano e tutelino la salute di chi ci abita, fino ad arrivare all’interno dei sei stabilimenti presenti in Italia, dove lavora il cuore dell’azienda, le persone.

Gli scatti si susseguono in un racconto visuale che mostra l’impegno e la vita di Röfix Italia da cui scaturiscono i sistemi, i prodotti e le soluzioni di elevata qualità e rispettosi dell’ambiente conosciuti e distribuiti in tutta Italia.