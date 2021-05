Probar Italia: nuova vita per gli impermeabilizzanti Xypex. Intervista a Massimiliano Settili

Commercializzati in oltre 90 Paesi, i prodotti impermeabilizzanti della multinazionale Xypex vedono come referente esclusivo in Italia Probar, neonata società fondata da Massimiliano Settili, che ha deciso di intraprendere una nuova sfida, dopo una lunga esperienza in Proind, l’azienda fondata dal padre Armando, scomparso due anni fa.

Domanda. È stato difficile lasciare la Proind per iniziare questa nuova avventura?

Risposta. Ho riflettuto a lungo e la decisione di lasciare l’azienda di mio padre, per dedicarmi a questa nuova avventura, non è avvenuta a cuor leggero. Anche perché Proind era stata costruita in primis da mio padre, ma anche un po’ da me, quindi non è una stata una scelta maturata con facilità. Tuttavia, credo che l’avvio della Probar sia una grande opportunità per sviluppare la diffusione dei prodotti impermeabilizzanti Xypex in Italia e per proporsi come innovatori nel mondo dell’edilizia. Vorrei dedicare questa nuova avventura alla memoria di mio padre.

D. Perché la scelta degli impermeabilizzanti Xypex?

R. Il mercato delle costruzioni è in evoluzione e necessita di nuove tecnologie e prodotti d’avanguardia, anche per l’impermeabilizzazione. I prodotti Xypex, nonostante siano molto conosciuti sul mercato internazionale, in Italia rappresentano ancora una novità nel mondo dell’impermeabilizzazione. Un sistema più sicuro, più veloce, e anche più rispettoso nei confronti dell’ambiente.

D. Quali sono le caratteristiche di questi prodotti?

R. L’approccio classico all’impermeabilizzazione prevede l’utilizzo di membrane. Invece, la tecnologia Xypex propone un sistema di cristallizzazione delle strutture in massa. Il calcestruzzo, sia quello di nuova concezione che quello da risanare, viene impermeabilizzato attraverso l’innesco di una reazione chimica, che vede la formazione di una struttura cristallina proprio all’interno della matrice del calcestruzzo, che ne modifica sostanzialmente la composizione rendendolo anche più resistente. La tecnologia è fornita in due famiglie di prodotti cristallizzanti: gli additivi, utilizzati nel calcestruzzo nuovo, e i coating, cioè boiacche e malte per il risanamento.

D. Quali sono, dunque, i plus rispetto agli altri materiali impermeabilizzanti?

R. Tantissimi. Non tutti i prodotti esistenti sono compatibili con i cementi esistenti, al contrario della tecnologia Xypex che è sempre aggiornata alle classi di cemento utilizzate sul mercato. In più, i prodotti Xypex permettono di guadagnare punti Leed per i green building, non contengono sostanze Voc che possono risultare dannose, e sono facili da utilizzare in quanto non necessitano di applicatori specializzati. Qualora fossero presenti cavillature o microcrepe inoltre, la tecnologia cristallizzante di Xypex permette di suturare le fessure fino a 0,4 millimetri. Infine, il trattamento impermeabilizzante è permanente nel tempo.

D. In quali applicazioni possono essere utilizzati i prodotti Xypex?

R. In qualsiasi occasione dove è necessario impermeabilizzare, dalle fondazioni alle murature, fino ai sistemi per il trattamento delle acque, come fognature, canali, vasche, piscine…

D. Quali sono i canali di distribuzione su cui punta Probar Italia per la commercializzazione?

R. Tutti i canali professionali. Al momento stiamo facendo uno screening degli studi di architettura e ingegneria e dei prescrittori, che sono il primo canale da toccare per il mercato delle nuove costruzioni, a cui ci rivolgiamo con la famiglia degli additivi. Per quanto riguarda, invece, le boiacche superficiali e le malte, sicuramente la rivendita edile è uno dei canali preferenziali.

D. Probar è operativa in tutta Italia?

R. Sì, l’azienda ha la distribuzione esclusiva dei prodotti Xypex su tutto il territorio nazionale.

D. Avete in programma iniziative di vendita?

R. Abbiamo in programma un roadshow presso i distributori, con giornate di presentazione dei nostri prodotti ai clienti più importanti delle rivendite. Oltre ad approfondire la tecnologia alla base degli impermeabilizzanti Xypex, andiamo a proporre anche delle dimostrazioni pratiche di applicazione. Sicuramente abbiamo in programma anche webinar e attività on-line, molto importanti in questo momento di emergenza sanitaria, e abbiamo aperto un canale su YouTube con video tutorial ed esperienze applicative.

D. È preoccupato per l’impatto del coronavirus sul settore delle costruzioni?

R. Il settore delle costruzioni è rimasto sempre attivo. Anzi, con gli incentivi messi in campo dal Governo ha buone prospettive di crescita. In questo contesto la tecnologia Xypex, proprio per la sua facilità di applicazione, che non presuppone l’intervento di persone specializzate, può rispondere perfettamente alle esigenze di velocità che il mercato dell’edilizia necessita in questo momento. Quindi non sono preoccupato, sta andando tutto piuttosto bene.

D. I dati segnalano anche una ripresa degli appalti: questo è positivo per il vostro business?

R. Direi di sì, poiché è soprattutto nelle nuove costruzioni che possiamo intervenire e dare supporto.

D. Qual è il primo obiettivo della Probar?

R. Xypex finora non ha avuto grande visibilità sul mercato italiano. Il prodotto c’è da pochi anni ed è ancora poco conosciuto, a differenza dall’estero, dove il marchio è molto forte: secondo i dati americani, l’83% dei capitolati vede l’inserimento di prodotti a marchio Xypex. Quindi, il primo obiettivo è quello di raggiungere una quota di mercato significativa per far conoscere il brand in Italia, e nel medio termine farlo crescere come leader nel settore dell’impermeabilizzazione tramite cristallizzazione, al pari di quanto già succede fuori dei confini nazionali.