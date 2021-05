Linea Muralcolor Locatelli per il risanamento delle superfici contro l’umidità

Per tradizione storica la politica aziendale Locatelli è orientata alla produzione di materiali minerali in polvere e oggi è particolarmente attenta alle caratteristiche dei sistemi di finitura superficiale per contribuire alla salubrità degli ambienti.

Una nota di rilievo per unire tradizione e innovazione è la costante ricerca e sperimentazione dei laboratori Locatelli, per individuare le esigenze e rispondere alle necessità di un mercato in veloce evoluzione, ma sempre più orientato all’impiego di prodotti naturali e sostenibili.

Le linee da risanamento per la salubrità degli ambienti comprendono intonaci, rivestimenti e pitture per finitura superficiale: dal rivestimento minerale per interni ed esterni (Sili Color Antialga) alla pittura minerale mono componente (Sili Paint Antialga) entrambi specifici per evitare la formazione di condense superficiali.

I principi del silicato di potassio sono pienamente espressi nei prodotti della Linea Muralcolor, con la capacità di penetrare e legarsi al supporto poroso mediante silicatizzazione, una reazione chimica che conferisce grande adesione e contribuisce a stabilizzare il delicato equilibrio termoigrometrico della struttura muraria.

La combinazione di cariche minerali, additivi inorganici, ossidi di ferro, pigmenti naturali inalterabili e cariche finemente selezionate (Sili Color Antialga) così come pigmenti speciali ad elevata resistenza agli alcali e agli agenti atmosferici (Sili Paint Antialga) attribuiscono ai prodotti un’elevata resistenza agli agenti atmosferici e agli acidi con un’ottima traspirabilità.

La Linea Muralcolor completa il ciclo dei prodotti per la deumidificazione delle strutture murarie delle linee BioMural (a base di Calce Idraulica Naturale) e Mural (a base di cemento additivato con 30% di aria inglobata).

La Linea Mural, in particolare, comprende un ciclo completo che consente all’umidità di risalita di evaporare in tempi brevissimi, evitando il ristagno di acqua nelle murature. Un sistema che prevede la preparazione della muratura umida mediante un liquido impregnante desalinizzante (MuralSan Primer), di uno strato di intonaco deumidificante premiscelato micromacroporoso (MuralSan) e di un rivestimento bianco superficiale resistente e traspirante a base di calce idrata (Z10 Muralsol).