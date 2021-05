IPM Italia, una gamma completa di pavimentazioni per esterni

Attiva da quarant’anni su tutto il territorio nazionale, IPM Italia offre sistemi e soluzioni di pavimentazioni, anche su misura, sempre attente alla destinazione d’uso.

Che sia un’area esterna, un parcheggio, una strada sterrata, una pista ciclabile o un campo da gioco, anche in pieno open air un sistema di pavimentazione deve saper rispondere a caratteristiche specifiche: funzionalità, resistenza, attenzione all’ambiente.

Innovativa per attitudine, filosofia e processo, grazie al laboratorio interno IPM Italia formula, produce e posa sistemi di pavimentazioni continue in resina e calcestruzzo per interni e drenanti in graniglia naturale per esterno, oltre ai prodotti per il trattamento delle terre stabilizzate.

IPM GeoDrena®, pavimentazione drenante per esterno

Know-how, passione ed esperienza permettono di creare soluzioni specifiche e adatte a ogni esigenza con un occhio sempre attente ad estetica, sostenibilità e performance.

Come IPM GeoDrena® lanciato nel 2015 come nuovo concetto di pavimentazione drenante per esterno in graniglia naturale dedicata ad architetti, paesaggisti, progettisti e amanti del verde.

Tra le caratteristiche che hanno reso questo sistema tra i best seller aziendali l’effetto decorativo, l’altissima capacità drenante (2.700 it/mq/minuto) la stabilità e la velocità di posa (si parla di 8 ore lavorative per circa 900 metri quadrati).

Grazie ai 12 o 18 mm di spessore, è un rivestimento adatto anche alle aree di parcheggio, a fondi esistenti anche se usurati, a fondi nuovi come calcestruzzo, pietre naturali, terreno.

Il sistema risponde a specifiche esigenze di estetica, grazie all’uso di materiali di pregio, come marmo, granito e porfido e sostenibilità, data dall’utilizzo di un legante eco-friendly di formulazione IPM Italia.

Per questo il Ministero dei Beni Culturali e delle Infrastrutture ha affidato a IPM Italia nel 2015 gli importanti lavori di riqualificazione del Podium del Colosseo. In 7 giorni la squadra di posatori certificata IPM Italia ha posato i 740 metri quadri dell’area prevista, garantendo il rispetto dei tempi di consegna per l’inaugurazione della passerella alla presenza delle più alte cariche istituzionali dello Stato.

Sempre le caratteristiche innovative del sistema sono alla base della collaborazione nel 2018 per l’area esterna che porta dallo City Life Shopping District alla Torre Hadid e nel 2019 per i 3700 metri quadrati del nuovo distretto residenziale Hadid, sempre nel quartiere di Milano CityLife: drenanza, in primis, ma anche la capacità di IPM GeoDrena® di contrastare l’isola di calore che si forma quando le temperature urbane si alzano inesorabili.

Collaborazioni importanti per l’azienda, chiamata a partecipare sia in fase di progettazione sia di realizzazione del centro commerciale Vulcano Buono a Nola, progettato da Renzo Piano, occupandosi di tutte le pavimentazioni: dai sottofondi ai getti in calcestruzzo fino ai rivestimenti resinosi per gli interni e drenanti per gli esterni. Anche qui IPM GeoDrena® la soluzione scelta per i 16.000 metri quadri di pavimentazione della piazza centrale, posata in 4 settimane.

Sostenibilità dei materiali, possibilità di utilizzo di inerti locali e massima capacità di drenanza le caratteristiche che hanno portato alla scelta del sistema IPM GeoDrena® anche nel progetto di riqualificazione delle Grotte di San Giovanni in Sardegna, nel 2020, con l’obiettivo di ripristinare le funzionalità della strada interna (8.000 metri quadri circa) mantenendo l’integrazione armoniosa nel paesaggio delle grotte.

«Un team affiatato, una fitta rete commerciale, un servizio puntuale di assistenza pre e post-vendita, grande flessibilità operativa, capacità di anticipare le richieste di un mercato in continua evoluzione oltre al vantaggio per imprese e progettisti di poter contare su un unico interlocutore: sono solo alcune delle caratteristiche che hanno reso IPM Italia punto di riferimento a livello nazionale e internazionale nel settore della produzione e posa di pavimentazioni in resina e che ci hanno permesso di diventare partner di progetti di rilievo a cura di studi di architettura molto importanti», spiega Andrea Penati, CEO e Direttore Tecnico di IPM Italia.

Una gamma completa di sistemi di pavimentazione per l’outdoor

Oltre a IPM GeoDrena®, della linea outdoor fa parte IPM Green Paving, una gamma di prodotti eco-compatibili, a zero emissioni VOC, che rispetta il territorio, flora e fauna comprese, e risulta adatta a stabilizzazione, manutenzione e controllo delle polveri delle strade sterrate: piste ciclabili, sentieri turistici, tratti carrabili nei boschi, nei campi coltivati, nelle zone di allevamento o in quelle sottoposte a vincoli.

I prodotti della linea sono facili da applicare, anche con macchinari di pronta reperibilità. Inoltre, grazie alla possibilità di sfruttare i materiali già presenti in situ, si integrano perfettamente nel contesto naturale pre-esistente, adattandosi a ogni opzione progettuale.

IPM GreenSoil, ad esempio, è il legante eco-friendly che dà la possibilità di selezionare gli inerti (per granulometria, colore, tipo) e legarli tra loro consentendo una grande flessibilità progettuale ed estetica.

Per queste ragioni è stato scelto per stabilizzare le pavimentazioni pedonali che si snodano lungo tutta l’area del Radicepura Horticultural Park, che ospita il Garden Festival Biennale del Giardino Mediterraneo, sito a Giarre, Sicilia.

Terreno stabilizzato e pavimentazione carrabile dopo solo 5 giorni per una strada sterrata antipolvere, non soggetta alla formazione di fango e ormaie, perfettamente integrata nel contesto ambientale e architettonico.

L’intervento in Sicilia ha permesso la stabilizzazione di un terreno naturale, rendendo percorribili i diversi accessi, mantenendo l’effetto naturale degli inerti locali nel contesto dei giardini.

IPM Italia per le aree ludiche e sportive

Per gli ambienti outdoor destinati ad attività sportiva e ludica, IPM Italia risponde con altri sistemi di pavimentazione altrettanto funzionali e attenti.

Ce li descrive Andrea Penati: «Per le aree ludiche e i parchi gioco abbiamo messo a punto IPM Gummy, un sistema di pavimentazione antitrauma e antiscivolo che garantisce un impatto morbido in caso di caduta. Facilmente igienizzabile, offre superficie drenante e permeabile, resistenza alle alte temperature e al gelo e una facile accessibilità anche per le carrozzine. Può essere personalizzato grazie alle tante colorazioni disponibili».

«IPM Freetime è invece il nostro sistema eco-friendly messo a punto per gli impianti sportivi outdoor e le piste ciclopedonali. La sua particolare formulazione a base di prodotti resinosi specifici permette l’utilizzo sia per la creazione di nuove pavimentazioni continue sia per il ripristino di vecchi supporti. IPM Freetime offre il giusto grado di grip antisdrucciolo, un elevato grado di elasticità e coefficiente di restituzione delle palle da gioco (rimbalzo), oltre a un’alta resistenza agli sbalzi termici».

Una gamma completa, insomma, con il comune denominatore dell’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità, punto forte dell’azienda.

«Abbiamo fatto del rispetto dell’ambiente uno dei pilastri della nostra operatività. Operiamo secondo un Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza Certificato UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015. Inoltre, il quality manager valuta l’impatto ambientale delle soluzioni in tutto il loro ciclo di vita, garantendo una cultura aziendale sempre orientata alla sostenibilità. Facciamo inoltre parte dell’associazione Green Building Council Italia che promuove la cultura dell’edilizia sostenibile, energeticamente efficiente e rispettosa dell’ambiente e contribuisce a migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso l’applicazione degli standard di certificazione Leed. E grazie al laboratorio interno, riusciamo a sviluppare soluzioni sempre più attente a questo tema cruciale», conclude Penati.