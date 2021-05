Da Dierre il sistema di apertura smart Easy Key

Ispirata al mondo automotive, il sistema di apertura per porte Easy Key di Dierre unisce la semplicità della chiave meccanica a un transponder passivo. Basta avvicinarla alla porta per aprire la serratura elettronicamente.

Easy Key può essere impostata come padronale – per la gestione di tutte le funzioni avanzate della porta, compresa la registrazione di nuove chiavi – o di servizio per le sole operazioni di apertura e chiusura.

Easy Key si abbina al cilindro di sicurezza D-Up, equipaggiato con sistemi di protezione contro la manipolazione anti-bumping e lockpicking.

L’azienda ha sviluppato prodotti di derivazione automobilistica che, al posto dei classici pistoncini, utilizzano un sistema di lamelle laterali con trappole di vario tipo: è il cosiddetto cilindro desmodromico. In questo modo la serratura a cilindro acquisisce una notevole resistenza a ogni tipo di effrazione e, inoltre, si blocca irreversibilmente quando viene utilizzata una chiave non originale.

Grazie al brevetto Lock Blocking System queste serrature sono inoltre in grado di resistere anche ad attacchi di tipo distruttivo. È il caso della cosiddetta “tecnica del tubo”, chiamata così perché il ladro utilizza appunto un tubo per spezzare il cilindro della serratura e aprire la porta.