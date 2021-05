Compie 25 anni la filiale spagnola di Fila

La filiale spagnola di Fila, azienda specializzata nella salvaguardia e protezione delle superfici, festeggia 25 anni.

La storia di Fila España Industria Quimica inizia negli anni 90 quando il desiderio di internazionalizzazione era molto forte. Dopo l’apertura infatti della filiale tedesca nel 1993, Beniamino Pettenon, attuale presidente dell’azienda, forte di collaborazioni con importanti clienti spagnoli e la volontà di uno sviluppo internazionale, decide di fondare la seconda filiale all’estero con l’obiettivo di raggiungere l’eccellenza mondiale anche attraverso un’organizzazione commerciale strutturata ed efficace.

Oggi FILA España, con sede a Chilches, all’interno del famoso distretto ceramico di Castellon supporta come partner qualificato più di 1.200 clienti nell’area dalla Spagna al Portogallo.

Grazie a un ampio magazzino di ultima generazione, con una capacità di stoccaggio che supera i 500 pallet, garantisce una consulenza in loco ai massimi livelli e un rapido approvvigionamento di prodotti in tutta la penisola Iberica, anche direttamente in cantiere.

Un team affiatato di professionisti dell’eccellenza opera a stretto contatto con le aziende produttrici di gres porcellanato, nelle realizzazioni ad elevato valore aggiunto, in cui la bellezza del materiale è un plus progettuale.

La qualità delle soluzioni proposte per la cura e la protezione delle superfici è testimoniata dagli interventi eseguiti, sia in residenze private, come ad esempio Villa Solitaire a Palma de Mallorca, una delle abitazioni più lussuose al mondo, sia in luoghi pubblici, come Plaza de España a Siviglia o edifici storici, come il Castillo de Belmonte a Cuenca.