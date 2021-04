Il grande e variegato mondo dei multipoint: il nuovo numero di YouTrade come tutti gli anni pubblica un’analisi approfondita dei distributori di materiali edili da 4 punti vendita in su. Un osservatorio che è non solo analizzato dal Centro Studi YouTrade, ma anche fotografato da schede che individuano le attività e le strategie delle aziende della distribuzione con maggior peso. Un lavoro impegnativo, ma utile, specialmente in un anno difficile non solo per l’edilizia, ma per l’intera economia. Il risultato, però, è incoraggiante e tutto da scoprire.

Un altro focus interessante del nuovo numero della rivista realizzata da Virginia Gambino Editore riguarda tutto quello che avreste voluto sapere dell’edizione digital di MCE e non avete potuto chiedere. A partire dall’interrogativo che si pongono tutte le aziende: vale la pena di partecipare a una fiera online? YouTrade lo ha fatto e ha scoperto una raffica di novità spiegate direttamente dai protagonisti presenti all’evento e che sono riportate in tante interviste sul magazine leader nel mondo della distribuzione. Un’opportunità in più, insomma, per scoprire prodotti e soluzioni sorprendenti.

A proposito di novità nel settore dell’edilizia: i sistemi a secco sono uno dei motori trainanti del nuovo modo di costruire: veloci, rapidi e legati al modo di progettare in digitale. Ai sistemi a secco è dedicato un approfondimento, corredato di tabella e grafico, che diventa di estrema utilità per chi lavora nella filiera delle costruzioni. Tra l’altro, in un momento in cui imprese produttrici e distributori si trovano alle prese con una ripresa dei fatturati che è minacciata da una inaspettata lievitazione dei prezzi delle materie prime. E anche a questo aspetto è dedicato un articolo sul nuovo numero di YouTrade, accanto a un tema centrale per il futuro dell’edilizia: i processi di innovazione.

Il nuovo numero della rivista, insomma, è particolarmente ricco di contenuti e di spunti di lettura: da non perdere! Abbonati ora a YouTrade!