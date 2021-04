Winkler punta su Skermo Terrazze

Operazione Umidità è un programma di spot pubblicitari in onda sulle principali emittenti radio di Winkler. Obiettivo: promuovere l’impermeabilizzante liquido Skermo Terrazze. L’iniziativa serve a descrivere un prodotto in grado di restituire alle superfici di balconi e terrazze una perfetta impermeabilità, proteggendole dall’acqua e mantenendone la traspirabilità senza alterarne l’estetica. Il tutto con poche e semplici operazioni, ed evitando costosi rifacimenti. Il prodotto si applica facilmente da soli, penetra fino a 6 centimetri, è trasparente e asciuga rapidamente.

Skermo Terrazze è un idrorepellente liquido formulato con speciali materie prime di nuova generazione, privo di solventi, appositamente studiato nei laboratori Ricerca e Sviluppo di Winkler per la protezione di tutti i materiali da costruzione porosi e assorbenti (mattoni, intonaci, calcestruzzo, elementi prefabbricati), particolarmente utilizzato sulle superfici di balconi e terrazzi con problemi di infiltrazioni. Un trattamento protettivo, idrorepellente di efficacia duratura nel tempo, indicato per pavimenti in ceramica, clinker, gres, cotto, intonaci e facciate in calcestruzzo. La sua particolare stabilità al pH alcalino, lo rende particolarmente efficace anche nelle aree marine, in quanto ferma la penetrazione dei cloruri e quindi la corrosione delle armature in ferro. La superficie è calpestabile dopo 18 ore dall’applicazione.