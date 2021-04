Serramenti in legno Finnova: massime prestazioni e personalizzazione

I serramenti in legno Finnova presentano una vasta gamma di finiture, texture e cromie, abbinata alla possibilità di personalizzare ogni componente, in modo da creare la finestra perfetta per ogni casa.

Elevati standard di sicurezza antieffrazione e isolamento termoacustico si uniscono al rispetto della biodiversità e dell’ambiente.

Finnova utilizza soltanto essenze di prima scelta, quasi tutte provenienti da foreste situate sul territorio europeo, nel massimo rispetto della biodiversità degli ecosistemi. Le vernici, esclusivamente all’acqua e a basso impatto ambientale, assicurano elevata durata e resistenza alle intemperie, e non rilasciano sostanze nocive all’interno delle abitazioni.

Modelli di serramenti in legno Finnova

Finestra Finnova F58/68 e F68/68

Le versioni base dei modelli Finnova F58/68 e F68/68 si differenziano per lo spessore di anta e telaio da 58 oppure da 68 mm. Entrambe le soluzioni garantiscono prestazioni certificate da elevati standard che, a richiesta, possono essere portate al top di gamma attraverso i numerosi accessori a disposizione. L’anta da 68 mm consente di portare uno spessore di vetro maggiore e raggiungere così valori di trasmittanza termica e parametri di abbattimento acustico perfettamente rispondenti alle normative vigenti. Inoltre, le finestre F58/68 e F68/68 possono essere personalizzate in ogni loro componente.

Caratteristiche tecniche

Aria – Classe 4

Acqua – Classe E750

Vento – Classe 5

Termica – W/m2k 1.3 – 1.4

Acustica – Da 36 a 39dB / From 36 to 39dB

Finestra Finnova F68M

Binomio tra sicurezza antieffrazione e isolamento termoacustico, i serramenti F68M garantiscono una chiusura ermetica totale grazie alle guarnizioni in gomma termoplastica contenenti magneti naturali permanenti. Montate su anta e telaio, queste speciali guarnizioni si attraggono reciprocamente, assicurando così una tenuta termoacustica e idropneumatica illimitata. F68M, inoltre, può essere personalizzata in tutte le sue componenti.

Caratteristiche tecniche

Aria – Classe 4

Acqua – Classe E900

Vento – Classe C5

Termica – W/m2k 1.3 – 1.4

Acustica – RW vetro > 40dB, RW infisso > = 39dB

Finestra Finnova F68/68 Plus

Grazie alla ferramenta in asse 13 la finestra Finnova F68/68 Plus offre i più elevati standard di sicurezza antieffrazione, senza rinunciare all’armonia del design e all’isolamento termoacustico. F68/68 PLUS si caratterizza per la triplice battuta anta/telaio. Le tre guarnizioni (tra le quali una acustica sul lato interno del telio), associate alla ferramenta in asse 13, permettono di raggiungere elevati standard di sicurezza antieffrazione, rendendo F68MPlus un prodotto assolutamente resistente e a prova di ladro. Per garantire una movimentazione impeccabile e l’immediata apertura dell’anta, la ferramenta è realizzata in acciaio e zinco pressofuso, con successivo trattamento di zincatura e passivazione; un ulteriore trattamento a cera, infine, aumenta la scorrevolezza dei singoli pezzi e protegge dalla corrosione dovuta a tempo e agenti atmosferici. Come tutti gli altri prodotti Finnova, anche F68/68 PLUS può essere completamente personalizzata.

Caratteristiche tecniche

Aria – Classe 4

Acqua – Classe E1050

Vento – Classe C5

Termica – W/m2k 1.3 – 1.4

Acustica – RW vetro = 41dB, RW infisso = 40dB

Antieffrazione – Fino a RC2* legno duro

Finestra Finnova F80M

Progettata per offrire il massimo isolamento acustico, la finestra F80M è caratterizzata da un triplo vetro doppia camera, inserito in un’anta da 80 mm di spessore, e da speciali guarnizioni elastiche in gomma termoplastica con magneti naturali permanenti: montate su anta e telaio, si attraggono reciprocamente, assicurando così una tenuta termoacustica illimitata.Come tutte le soluzioni Finnova, anche F80M può essere personalizzata in base ad ogni esigenza progettuale e di stile.

Caratteristiche tecniche

Aria – Classe 4

Acqua – Classe E900

Vento – Classe C5

Termica – W/m2k 1.0 – 1.1

Acustica – RW vetro > 40dB, RW infisso > = 39dB