Scarpe da lavoro Kapriol Airise: sicurezza, comfort e stile per il lavoratore moderno

Kapriol presenta Airise, la nuova linea di scarpe da lavoro uniche sia per le caratteristiche dei materiali impiegati e delle tecnologie applicate che per il rapporto qualità prezzo. Calzature affidabili, robuste e confortevoli, in grado di rispondere alle attuali esigenze di prestazioni e durabilità richieste dal mercato.

«Abbiamo reinterpretato l’idea di ammortizzazione del tallone con il nostro design esclusivo e con materiali totalmente nostri. Questa è la chiave di volta, abbiamo pensato ad una rivalutazione del cushion e della suola in modo che fossero più targettizzate alle esigenze del nostro settore e agli utilizzi dei nostri consumatori. Da queste considerazioni è nata quindi una scarpa adatta all’utilizzo intensivo in cantiere pur mantenendo un elevato comfort», dichiara l’azienda.

Con tecnologia e design al 100% italiano, le scarpe da lavoro Airise di Kapriol sono studiate nei minimi particolari e disponibili in due versioni: con tomaia in Knit e con tomaia in KPU. In comune hanno la suola di altissimo livello tecnico.

L’intersuola è realizzata in Eva, materiale utilizzato per la sua leggerezza e comfort, ed è unita a livello inferiore a un inserto in poliuretano ammortizzante, rivestito con un film di TPU che lo protegge da problemi di invecchiamento, e zone riempite con microbolle d’aria. Infine, uno strato sottile di gomma sul battistrada dona alla calzatura le caratteristiche tecniche specifiche di una scarpa di sicurezza, conferendo trazione (nella parte laterale), stabilità (nella parte centrale) e aderenza (nella punta del tacco).

Le altre parti in comune dei modelli Airise di Kapriol comprendono:

– soletta anti-perforazione in materiale composito, non in acciaio

– puntale in alluminio prodotto in Italia

– pianta più ampia e confortevole

Scarpa da lavoro Airise Knit

Airise Knit è una calzatura da lavoro con certificazione S1P SRC, con tomaia in Knit di alta qualità, super performante e dall’anima sportiva, disponibile nei colori verde nero, grigio nero e arancione nero. Tutti gli inserti in poliuretano sono in matching color con le tomaie per conferire uno stile identificativo e aggressivo.

L’utilizzo del Knit permette di non avere cuciture sulla calzatura: l’unica presente è sulla parte retrostante della scarpa, coperta da un inserto in pelle sintetica che evita possibili rotture. Gli altri punti di possibile rottura, cioè la zona del puntale e la zona intorno alla linguetta, sono coperti da un film in TPU. In più è stato inserito anche un soffietto tra la linguetta e la tomaia per non far passare la polvere.

Per dare ulteriore sensazione di comfort, la zona del collare è imbottita. La calzatura risulta molto fasciante nella parte alta per la massima stabilità della caviglia.

1 di 7

Scarpa da lavoro Airise KPU

La calzatura da lavoro Airise KPU, certificata S1C SRC, ha una tomaia in mesh sintetica che conferisce leggerezza e traspirabilità, rivestita interamente di una microiniezione in poliuretano che ne conferisce resistenza e durata.

La texture è ispirata alle mappe metropolitane delle grandi città, mentre la forma della tomaia è uguale alla scapa Airise Knit. Anche qui il bordo è imbottito e la linguetta è unita alla tomaia con un soffietto.

Le scarpe di sicurezza Airise KPU sono disponibili dalla taglia 40 fino alla 47, nei colori grigio nero e arancione nero, identificativi del marchio Kapriol.