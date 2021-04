Rivendite estere: Samse, la logistica del successo

Samse, distributore di materiali e attrezzature da costruzione, è un gruppo di rivendite di materiali edili e attrezzature attivo in Francia, che opera attraverso una rete di 350 punti vendita.

La società nasce nel 1920 come Société Anonyme des Matériaux du Sud-Est, una piccola filiale del gruppo cementizio Vicat. Dopo esattamente 100 anni, il gruppo oggi è una rete di aziende che ha conservato, tuttavia, la propria missione e i propri valori commerciali basati sulla condivisione, sull’autonomia e sull’impegno costante verso i propri clienti.

Samse: la storia del gruppo francese di distribuzione edile

L’imprenditorialità alla base delle azioni del gruppo la si scopre analizzando la sua storia. Già nel 1925, dopo soli cinque anni di attività, Samse si quota in Borsa e, dopo il secondo conflitto mondiale, nel 1949, diventa una società indipendente. Nei successivi dieci anni la società raddoppia il numero di punti vendita e nel 1974 apre il primo magazzino dedicato al bricolage.

Negli anni Ottanta il gruppo procede alla costruzione di una holding finanziaria nella quale i propri addetti e collaboratori detengono la quota maggioritaria. Nel 2014 Samse sigla un accordo con Crh France Distribution, filiale francese del gruppo irlandese Crh, per un futuro ingresso come socio maggioritario nell’azionariato e nel 2016, in occasione dei 250 anni di Christaud, la più longeva insegna entrata nel gruppo Samse, viene creata la rete francese degli specialisti dell’acqua.

Infine negli ultimi due anni l’evoluzione dell’azionariato del gruppo, in mano alle famiglie, ai dipendenti e ai partner, riprende in mano completamente le redini e sancisce l’indipendenza della casa madre, dando nuovo spessore alle dinamiche proprie e alle strategie del gruppo.

Fatturato Samse: +25% in 4 anni

Il gruppo Samse è un caso interessante non solo per la sua storia, con la particolare rilevanza del sistema dell’azionariato già descritta, ma innanzitutto per la distribuzione territoriale dei punti vendita, localizzati come dice il nome stesso dell’azienda nel sudest della Francia, con una particolare concentrazione in alcuni dipartimenti, nei quali si nota la presenza di insegne storiche del gruppo localizzate nelle proprie aree di mercato, determinando una posizione dominante nel sistema distributivo di materiali e delle attrezzature edili in quelle province francesi.

Dal punto di vista del mercato il fatturato consolidato delle insegne del gruppo nel 2019 è stato di quasi 1,5 miliardi di euro, in crescita del 5% rispetto al 2018 e del 25% rispetto al 2015.

Una progressione che si deve sia all’attività delle rivendite di materiali e attrezzature edili, cresciute dai 944 milioni del 2015 ai 1.185 del 2019, ma anche all’attività dei magazzini dedicati al bricolage, lievitati in fatturato nel 2019 del 6,1% e del 23,1% nei cinque anni.

I dati di bilancio raccontano, inoltre, che il gruppo nel periodo tra il 2015 e il 2019 è cresciuto in termini di capacità operativa analizzata sulla base del margine operativo lordo del 30,9%, con un incremento del Mol nel 2019 rispetto al 2018 del 10,3%. Analoga dinamica quinquennale è quella relativa agli utili, che pesano mediamente il 3% del totale del fatturato.

Dal punto di vista del margine operativo lordo, invece, si nota come il settore del bricolage sia quello più performante, con una percentuale sul fatturato del 5% contro il 3,7% del settore delle rivendite edili.

Il sistema di vendita del gruppo negli ultimi cinque anni ha consolidato la propria organizzazione in un rapporto di uno a cinque, ovvero con il bricolage che pesa poco più di un quinto del giro d’affari del gruppo e le rivendite edili che rappresentano oltre il 79% del totale.

Samse: 37 insegne e logistica al top

Il fatturato è realizzato attraverso un sistema di vendita differenziato e adattato alle diverse realtà territoriali, con 37 insegne complessive gestite dal gruppo, delle quali dieci fanno riferimento a punti vendita multispecialisti, otto specialiste nel trattamento acqua, sette insegne specializzate nel sistema legno, sette in altri materiali, cinque dedicate alle grandi superfici del bricolage.

Il vero punto di forza del gruppo sta nella catena logistica che governa i processi di acquisizione e distribuzione dei prodotti, una logistica che utilizza proprie aziende di trasporti e piattaforme di stoccaggio con quattro tipi di flussi:

– consegna diretta in cantiere,

– cross docking (con una durata della rotazione da due a cinque giorni),

– il semplice transito dei materiali (con una rotazione da cinque a dieci giorni)

– l’approvvigionamento standard, che ha mediamente tempi di rotazione di 60 giorni.

Le piattaforme servono sia le rivendite che i negozi di minore dimensione, con consegne in 24/48 ore dall’ordine, consegne effettuate sempre da una impresa del gruppo, e con due aziende che svolgono la consegna fisica al cliente in cantiere.

Le società del Gruppo Samse

Il gruppo è composto da Samse (la capofila del gruppo con 82 punti vendita con 1.580 collaboratori e un giro d’affari di 61 milioni di euro), Doras (48 punti vendita con 700 addetti e un giro d’affari di 181 milioni di euro), M+ Materiaux (52 punti vendita con 656 addetti e 206 milioni di euro di giro d’affari), Simc (25 punti vendita e quattro grandi strutture dedicate al bricolage con 553 collaboratori per un giro d’affari di 159 milioni di euro), Plattard (32 punti vendita con 530 addetti, sei stabilimenti per la produzione di calcestruzzo e sette siti industriali, con 198 milioni di euro di giro d’affari), Christaud (15 punti vendita, 64 addetti e 31,5 milioni di euro di giro d’affari), BillMat (sei punti vendita, 46 addetti e 14,8 milioni di giro d’affari), Btp Distribution (sette punti vendita, 87 addetti e 54,7 milioni di euro di giro d’affari), Celestin (11 punti vendita, 56 addetti e 28,1 milioni di euro di giro d’affari), Le Comptoir du TP (1 punto vendita con nove collaboratori e 2,3 milioni di euro di giro d’affari), L’Entrepôt du bricolage (36 punti vendita, 2 mila addetti e 424 milioni di euro di giro d’affari), Henry Timber (due punti vendita, 70 addetti e 73 milioni di euro di giro d’affari), Mauris Bois (otto punti vendita, 169 addetti e 58 milioni di euro di giro d’affari), Ollier Bois (tre punti vendita, 54 addetti, 25 milioni di euro di giro d’affari), Comptoirs du Bois (45 addetti e 13 milioni di euro di giro d’affari), Socobois (1 punto vendita, 93 addetti e 27 milioni di euro di giro d’affari), Leader Carrelages (un punto vendita con 18 addetti e 3 milioni di euro di giro d’affari), Careo (21 punti vendita con 14 spazi espositivi, 86 addetti e 24 milioni di euro di giro d’affari), Remat (due punti vendita, 31 addetti e 6,5 milioni di euro di giro d’affari) e poi le insegne proprie del gruppo per la logistica, Zanon, Mat Appro e Sud Appro.

Logistica integrata

Il gruppo ha scelto di integrare completamente la catena logistica, come strumento di competitività ed efficienza. In questo modo Samse fornisce lo stesso servizio a tutti i punti vendita, indipendentemente dalle loro dimensioni e distanza. È un punto di forza costruito nel tempo, che si basa su quattro piattaforme logistiche organizzate per settori di attività, per complessivi 100 mila metri quadrati di stock di prodotti. La missione logistica è ottimizzare i flussi dai fornitori ai punti vendita sia in termini di tempi di consegna, che di qualità e di controllo competitivo sul prezzo.

In questo modo il Gruppo Samse gestisce in modo efficiente ed efficace il sistema delle consegne finali ai clienti, con una flotta di 500 mezzi, tutti di proprietà, dotati di gru ausiliarie di diverse dimensioni e potenze, in grado di consegnare in tutti i cantieri.

Inoltre, l’organizzazione logistica prevede anche che gli autisti rivestano un ruolo anche commerciale, in modo che quando non guidano possano svolgere altre funzioni all’interno dei loro punti vendita. Ciò garantisce ampia flessibilità organizzativa e operativa.

Questo è certamente un punto forte dell’organizzazione del gruppo e del successo in termini commerciali, un successo che si appoggia a un parco clienti di 110 mila imprese e su un patrimonio di 2 milioni di visite sul sito web del gruppo, attraverso il quale si svolge parte dell’attività di supporto e di servizio pre e post vendita, compresa la ormai irrinunciabile presenza della possibilità di acquistare e ordinare i materiali online, gestendo propri conti specifici e dunque facilitando anche la tenuta della contabilità di cantiere per le imprese.

Punti di forza e debolezza

Concludendo, il gruppo Samse presenta interessanti elementi sui quali concentrare l’attenzione per l’analisi dei punti di forza e debolezza. Certamente la complessità del paesaggio francese del sud e dell’est, associata alla presenza di numerose insegne non è un fattore di facile superamento.

Samse ha mostrato una logica di approccio al mercato nella quale la forza del gruppo è data dalla forza delle singole insegne che mantengono in tutto e per tutto le proprie peculiarità. Non vi è uniformazione grafica, non vi è un unico format, ma ognuno ottimizza le proprie capacità in ragione della propria storia, gestendo invece dal punto di vista di gruppo, ottimizzandolo, tutto il sistema logistico e tutta la catena del valore che è giocata su tempi competitivi e costi in linea con i prodotti di qualità forniti, alcuni dei quali prodotti direttamente dalle società del gruppo.

La struttura proprietaria garantisce una diffusività dell’azionariato che consente al gruppo di agire in modo collettivo e coordinato, con una governance trasparente, sia in termini di personale coinvolto che soprattutto di risultati economici e finanziari.

Il sito web del gruppo infatti non solo ottimizza informazioni e vendite, ma consente anche di conoscere l’andamento dei dati aziendali, non solo in termini di fatturato ma di singole voci di bilanco, per trimestri. Ed è presente sul sito del gruppo il rendiconto del quarto trimestre 2020.

Governance e trasparenza, due punti di forza che assieme all’identità delle insegne e alla catena logistica costituiscono un ottimo esempio di successo di questo gruppo francese, il cui modello è certamente da guardare con interesse.