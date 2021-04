Ombreggiamento e privacy in mansarda con le tende plissettate Fakro

Le tende sono un accessorio perfetto per proteggere da una luce eccessiva e dalla calura, oltre a tutelare la privacy di chi vive in casa.

Azienda leader nel settore delle finestre da tetto, Fakro offre numerose varietà di tende plissettate, in diverse varianti cromatiche, per garantire ombreggiamento e privacy anche in mansarda.

Tra le soluzioni spicca la nuova tenda plissettata APF, che abbina la possibilità di regolare l’entrata della luce solare a una ricercata finitura estetica, facile da abbinare all’arredamento circostante.

La tenda APF ha una plissettatura con struttura a nido d’ape realizzata in materiale ad elevata capacità di assorbimento, in grado di proteggere la mansarda dal surriscaldamento e dai raggi UV e garantire un ottimo livello di isolamento termico. All’interno della plissettatura, inoltre, è posizionata una pellicola in allumino per permettere il completo oscuramento del vano a tenda chiusa e la massima privacy agli occupanti.

Grazie alla presenza di guide laterali in alluminio, inoltre, è possibile bloccare la tenda a qualsiasi altezza. Il sistema di apertura top-down permette inoltre di movimentare l’accessorio sia dall’alto verso il basso che dal basso verso l’alto.

La tenda APF è gestibile manualmente e si adatta a tutti i modelli di finestra da tetto Fakro.