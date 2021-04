Marco Mari (Gbc Italia) esperto per la ricostruzione post terremoto

Il presidente di Gbc Italia, Marco Mari, ha ottenuto l’incarico in qualità di esperto a supporto del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, che subirono l’evento sismico del 24 agosto 2016. Lo ha stabilito il Dpm n. 101. Mari coadiuverà il Commissario straordinario Giovanni Legnini nella definizione dei procedimenti di concessione dei contributi per la ricostruzione, nell’elaborazione delle strategie e delle misure intese a definire protocolli energetico-ambientali e processi di certificazione dell’edilizia sostenibile, anche di edifici storici, criteri di rendicontazione in ambito pubblico e sistemi di reporting per l’edilizia, processi di economia circolare e relativi sistemi di tracciabilità e verifica della filiera dei rifiuti.