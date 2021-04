Maniglie antibatteriche Valli&Valli con gli ioni d’argento

Valli&Valli, specializzata nella produzione di maniglie e parte del gruppo Assa Abloy, ha recentemente stretto una partnership con BioCote, azienda inglese specializzata da oltre venti anni nel settore degli additivi antimicrobici.

Da oggi tutte le maniglie verniciate Valli&Valli e Fusital presentano uno trattamento antimicrobico agli ioni di argento che consente di mantenere pulita e igienizzata la superficie, riducendo il rischio di cross contamination e limitando attivamente la quantità di microbi. Il trattamento è applicato su tutti i modelli senza alcun costo aggiuntivo ed è permanente.

Lo speciale additivo BioCote, che si aggiunge alla vernice in fase di produzione, consente la riduzione dei batteri sulla superficie fino al 99,5% in due ore. Gli ioni d’argento favoriscono la formazione di specie ossigeno-reattive che danneggiano le cellule dei microbi, sono in grado di inibire la loro riproduzione e si combinano con le proteine dei batteri, interrompendone le funzioni vitali.

Le maniglie antibatteriche Valli&Valli sono quindi la soluzione ideale per ambienti che hanno specifiche esigenze di igiene, oltre che naturalmente per progetti residenziali.