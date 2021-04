NoHand, la maniglia che si apre con il gomito, premiata con l’iF Design Award 2021

Dopo il Good Design 2020, l’innovativa maniglia NoHand di Manital vince l’iF Design Award 2021, uno dei più rinomati riconoscimenti internazionali nel campo della progettazione, nella categoria “Design di Prodotto”.

Progettata durante i mesi del lockdown e firmata da Mario Mazzer e Giovanni Crosera, la maniglia NoHand si distingue per il suo nuovo modo di concepire l’apertura e la chiusura della porta, con un movimento inedito che vede impegnati gomito e

avambraccio, proteggendo le mani dalla contaminazione di virus e batteri. Un importante beneficio per la sicurezza collettiva, soprattutto nei luoghi pubblici ad alta

frequentazione.

Il design di NoHand si concentra su funzionalità ed ergonomia: la sua forma essenziale e moderna è data da un cilindrico che si eleva in alto per facilitare l’apertura con il gomito e avambraccio.

Realizzata in acciaio inox 304, la maniglia è un modello brevettato e proposto in diverse finiture: satinata, lucida e nei colori bianco e nero, realizzati in vernice epossidica. NoHand è disponibile, su richiesta, anche in rame antibatterico.