Immobili, massimo storico per i mutui in essere

Nel quarto trimestre 2020 si è registrato lo stock di mutui in essere più alto di sempre: ha raggiunto i 339.566 milioni di euro: segno che il mercato del credito alla famiglia per l’acquisto dell’abitazione ha ripreso il ritmo di crescita che aveva caratterizzato i periodi precedenti la pandemia. Lo sottolinea l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, che ha analizzato i dati di Banca d’Italia relativi ai mutui concessi alle famiglie italiane per l’acquisto dell’abitazione. È dal terzo trimestre del 2015 che lo stock dei mutui circolanti cresce con costanza ed anche nel quarto trimestre dell’anno scorso si è registrato un nuovo massimo storico raggiunto, superiore a quello che si era rilevato nel trimestre precedente (terzo 2020).

Il passo con il quale crescono le consistenze è in aumento rispetto ai precedenti trimestri del 2020: +2,7% su base annua (+1,27% su base trimestrale). Alla luce dei favorevoli tassi di mercato coi quali sono stati collocati i finanziamenti durante l’ultimo triennio, la composizione dello stock è in buona parte composta da finanziamenti a tasso fisso, il che presuppone un minor rischio sia in capo alle famiglie che in capo agli istituti eroganti.

Per il 2021 si delinea uno scenario favorevole al proseguimento del trend di crescita dei mutui fermo restando il mantenimento delle aspettative di riapertura delle attività economiche prospettate dalle istituzioni. Gli ultimi dati riguardanti le erogazioni delineano anche per i prossimi trimestri una crescita dello stock circolante che potrà spingersi fino alla chiusura dell’anno.