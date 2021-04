Gianfranco Calice alle vendite di Hitachi Cooling & Heating

Gianfranco Calice ricopre ora il ruolo di sales manager di Hitachi Cooling & Heating Italia. L’azienda ha anche annunciato l’apertura di due nuove posizioni a supporto dello sviluppo dell’area vendite. A Calice è stata assegnata la responsabilità di gestire la forza commerciale e contribuire alla crescita del business sull’intero territorio. Dopo aver maturato esperienze presso importanti realtà multinazionali, come Vaillant, York International, Emerson e Climaveneta, assumendo ruoli sempre più strategici in ambito sales management, Calice ha guidato la direzione vendite di LG. In Hitachi Cooling & Heating gestirà il business di tutte le divisioni prodotto del canale professionale. «L’ingresso di Gianfranco Calice arriva in un momento di crescita importante per noi. La sua grande esperienza si inserisce in un quadro di sviluppo più ampio, che ci vede impegnati oggi in un rafforzamento dell’organizzazione commerciale, che ottimizzerà il nostro presidio del mercato italiano», commenta Laura Masiero, country manager di Hitachi Cooling & Heating Italia.