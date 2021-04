Ceramiche Keope: continuità tra indoor e outdoor per una villa immersa nella natura

A Egna, comune in provincia di Bolzano immerso nella natura della Bassa Atesina, una villa inondata dalla luce naturale dilata gli spazi interni in una soluzione di continuità con il paesaggio circostante. L’outdoor diventa così parte integrante della casa, grazie anche alle soluzioni di rivestimento di Ceramiche Keope.

Nella zona retrostante, la residenza è stata pensata come un’estensione spaziale del soggiorno: qui la collezione Moov di Ceramiche Keope riveste anche la superficie pavimentata che circonda la piscina. La resistenza del gres porcellanato incontra il fascino contemporaneo del cemento, nella versione K2 da 60×60 centimetri e 20 millimetri di spessore adatta per l’outdoor.

Il sistema K2 è studiato dall’azienda proprio per rispondere alle esigenze di architetti e professionisti per realizzare superfici continue tra interni ed esterni, in spazi residenziali, pubblici e commerciali. Le piastrelle della linea K2 possono essere utilizzate anche per realizzare camminamenti, vialetti, sentieri su prato o ghiaia, oltre a rivestire verande, aree piscina e cortilive, garage e scale.

La villa è realizzata in legno e si sviluppa su una pianta a due piani con forma a L. L’uso di materiali naturali performanti e un’impiantistica all’avanguardia hanno permesso all’edificio di conseguire la certificazione CasaClima A Nature, l’attestato di conformità per le performance a livello di prestazione energetica e di sostenibilità. La distribuzione interna degli ambienti è chiara e lineare, l’atmosfera è rilassata e ricercata.

Per i rivestimenti indoor l’architetto Fabio Giovanelli, che ha curato il progetto ha scelto la collezione Moov, finitura Grey, formato 120×120 centimetri, in continuità dall’entrata fino al primo piano dove si aprono il soggiorno, la cucina e uno degli ambienti bagno. Al secondo si notano le venature dell’effetto marmo di Elements Lux Calacatta Gold, scelto per la stanza da bagno.

LA SCHEDA

Progetto: villa residenziale

Luogo: Egna (Bolzano)

Architetto: Fabio Giovanelli

Rivenditore: Elsler Point

Rivestimenti indoor: Ceramiche Keope gres porcellanato Moov, finitura Grey, formato 120×120 cm; Elements Lux Calacatta Gold

Rivestimenti outdoor: Ceramiche Keope gres porcellanato Moov versione K2, formato 60×60 cm, 20mm di spessore

Ceramiche Keope: piastrelle K2 per gli spazi esterni

Grazie alla sua gamma di prodotti ceramici declinati in numerose collezioni, formati e spessori, Ceramiche Keope fornisce infinite possibilità di abbinamento in continuità tra ambienti interni e spazi esterni.

Il sistema in gres porcellanato K2 studiato appositamente per gli spazi esterni presenta diverse caratteristiche tecniche che lo rendono la soluzione ideale per l’outdoor:

– carrabile, per pavimenti esterni, posati a colla

– ispezionabile, per pavimenti sopraelevati o posati a secco

– resistente a sforzi ed abrasioni (500 Kg/cm2 di pressatura meccanica e cottura a 1.250 gradi)

– resistente a gelo e shock termici

– R11 antisdrucciolo, per ambienti bagnati e outdoor

– facilmente posabile e rettificato monocalibro

– stabile cromaticamente e inalterabile da agenti atmosferici e smog

– facilmente pulibile e inattaccabile, resistente a sale, muffe, acidi, alcali