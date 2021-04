Quale edilizia ci aspetta per i prossimi nove mesi? Quella euforica spinta dalla prospettiva dei superbonus, oppure quella, meno attraente, di cantieri chiusi e investimenti surgelati? Una domanda di non poco conto a cui, con dovizia di numeri, tabelle e grafici, offre una risposta un ampio articolo che apre il nuovo numero di YouTrade. La rivista realizzata da Virginia Gambino editore, con l’ausilio del Centro Studi YouTrade, vuole così offrire solide prospettive per i suoi lettori e, più in particolare, per le rivendite di materiali per edilizia. La congiuntura, insomma, è il punto di partenza. Ma quello di arrivo?

In realtà ce n’è più di uno, perché YouTrade, assieme ai suoi lettori di riferimento, si evolve per stare sempre al passo con le esigenze dei suoi abbonati. Per esempio, in questo numero troverete una speciale sezione che risulterà di particolare utilità: i Quaderni tecnici. La sezione si propone di approfondire nel dettaglio aspetti legati al mondo delle costruzioni, per offrire al lettore gli strumenti per decidere. Non è poco.

In questo numero, per esempio, i Quaderni tecnici si occupano di comfort e analizzano, assieme a un esperto, tutte le soluzioni impiegate nell’edilizia per rendere più piacevole il soggiorno in casa. E di questi tempi è un’esigenza particolarmente sentita. Legata a queste pagine tecniche, la sezione YouTrade Casa affronta il comfort, invece, dalla parte dell’applicazione nella vita reale, con soluzioni sperimentate e concluse.

Il nuovo, ricco, numero di YouTrade inoltre, offre tanti altri spunti d’interesse. Per esempio, uno speciale dedicato a tetto e accessori, oppure una rassegna sulle malte premiscelate, un articolo che getta uno sguardo sui tanti nuovi metodi di pagamento digitale che bussano alla porta dei retailer e…

