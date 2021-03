Rivestimento decorativo: con Mi-Ku Therm di Novacolor pareti isolate e scintillanti

Il rivestimento decorativo Mi-Ku Therm di Novacolor per superfici interne disegna sulle pareti effetti materici in rilievo, scintillanti alla luce e morbidi al tatto. Al contempo il prodotto è in grado di aumentare il confort abitativo grazie alle sue proprietà atermiche e anti-condensa, ovvero è in grado di modificare il punto di rugiada per far assumere alla superficie una temperatura più elevata del supporto.

Mi-Ku Therm è certificato REDcert2 per la riduzione delle emissioni di Co2 nell’atmosfera. Questo risultato è ottenuto grazie ad un processo produttivo innovativo, il Mass Balance Approach di Basf, che prevede la sostituzione massiva delle risorse fossili con risorse rinnovabili provenienti da biomassa.

Oltre a Mi-Ku Therm Novacolor utilizza l’approccio Mass Balance anche per la produzione dei suoi rivestimenti decorativi ad effetto metallizzato Dune, Africa, Swahili, Luce_Wall Painting, Animamundi e Texi, per la finitura ad effetto pietra R-Stone, la velatura Antiche Patine adatta all’applicazione su prodotti minerali come CalceCruda e per Puro_titanium & VOC free, l’idropittura 100% green.

Novacolor nel corso degli ultimi anni ha attuato un importante e cosciente sforzo per eliminare o ridurre drasticamente l’uso di sostanze nocive e solventi tossici, sin dalla fase di studio e progettazione di nuovi materiali.

Novacolor produce e distribuisce in tutto il mondo prodotti innovativi e a basso COV (composti organici volatili) ed è costantemente impegnata nell’analisi LCA (Life Cycle Assessment) che prende in esame l’intero ciclo di vita del prodotto e il suo impatto sull’ambiente.