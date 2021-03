Rivenditori edili in Canton Ticino: Edilgroup, un supergruppo che sfida il futuro

Intervista a Oliviero Milani, Ceo di Edilgroup di Manno (Svizzera)

DOMANDA. QUALI NOVITÀ SONO INTERVENUTE NELL’ULTIMO ANNO NELLA VOSTRA ATTIVITÀ?

RISPOSTA. Possiamo dire che Edilgroup è la novità. Il processo di avvicinamentodelle tre realtà storiche, più tecnicamente la loro cessione di ramo aziendale alla nuova realtà, è avvenuto gradualmente a partire dal secondo semestre del 2019 e ha permesso alla nuova società di aprire subito dopo le ferie, ad agosto 2020. Oggi portiamo con noi un’importante eredità storica di oltre 230 anni di attività delle famiglie Ghielmi, Taiana e Wullschleger, che coniughiamo sempre meglio, di giorno in giorno, con una nuova strategia rivolta decisamente al futuro.

D. IL CORONAVIRUS HA INFLUITO SULLA VOSTRA ATTIVITÀ? IN CHE MODO?

R. Abbiamo vissuto il primo lockdown in primavera da spettatori passivi. In quel momento Edilgroup era ancora in fase di costituzione, e non ha pertanto subìto direttamente le conseguenze della crisi. La solidità delle tre aziende costituenti ha poi fatto il resto, permettendo un passaggio di consegne che non è mai stato messo in discussione dalla pandemia. Nella seconda fase Edilgroup era invece attiva e, come tutti, è stata toccata nella sua operatività quotidiana dalle varie restrizioni imposte da Cantone e Confederazione. Fortunatamente il traffico nei nostri punti vendita e in generale le ordinazioni dei clienti non hanno riscontrato delle contrazioni di rilievo, e l’attività di vendita prosegue tutt’ora su buoni livelli.

D. QUALI INIZIATIVE AVETE MESSO IN ATTO PER AFFRONTARE L’EMERGENZA SANITARIA?

R. Abbiamo dato decisamente poco spazio alla fantasia e ci siamo attenuti alle imposizioni che arrivavano dall’alto. Le regole di Cantone e Confederazione erano sufficientemente chiare, e come Edilgroup non abbiamo fatto altro che metterle in atto. Distanziamento, igiene, telelavoro e molta informazione attraverso i vari canali di comunicazione a disposizione sono stati, e continuano ad essere, all’ordine del giorno.

D. CI SONO ASPETTI NELLA VOSTRA ORGANIZZAZIONE CHE AVETE DOVUTO MODIFICARE RADICALMENTE E CHE HANNO IMPATTATO IN MODO POSITIVO SUL BUSINESS?

R. Modifiche radicali non ve ne sono state, e neppure modifiche che abbiano impattato in maniera rilevante sul business. Né in positivo, né fortunatamente in negativo.

D. IN GENERALE, QUAL È LA SITUAZIONE AD OGGI DEL MERCATO DELL’EDILIZIA IN CANTON TICINO?

R. Oggi la definiremmo stabile. Al momento non notiamo infatti particolari flessioni. È però forse presto per trarre delle conclusioni. L’augurio per tutti è che ovviamente la situazione possa rapidamente migliorare. Temiamo però anche noi la cosiddetta onda lunga della crisi, che potrebbe portare con sé delle contrazioni a medio termine.

D. CI SONO STATE DIFFICOLTÀ CON I FORNITORI ITALIANI DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA? E ADESSO COME VANNO LE RELAZIONI COMMERCIALI?

R. Non abbiamo avuto particolari difficoltà.

D. QUALI RISULTATI IN TERMINI DI FATTURATO AVETE CONSEGUITO NEL 2020? E COME STANNO ANDANDO INVECE I PRIMI MESI DEL 2021?

R. Il risultato 2020, considerate le particolari circostanze relative alla pandemia, ma anche alla complessa e impegnativa sfida in ambito gestionale, procedurale e informatica, ci soddisfa e conferma che la scelta è stata giusta e coraggiosa. I primi mesi del 2021 si stanno sviluppando positivamente grazie allo slancio della messa a regime delle procedure e delle strategie decise in fase di progetto.

D. CI SONO SETTORI MERCEOLOGICI O PRODOTTI SU CUI STATE INVESTENDO IN MODO PARTICOLARE?

R. Attraverso una strategia chiara, l’azienda vuole profilarsi quale referenza in ambito di fornitura di materiali edili in Ticino. Con una copertura a 360 gradi dei bisogni del mercato saremo in grado di soddisfare qualsiasi esigenza fornendo un servizio innovativo e dinamico. I nostri settori principali sono l’edilizia residenziale, il genio civile, la costruzione a secco, il legname e la carpenteria, gli isolanti termo-acustici e le finiture d’interni. Siamo fondamentalmente ancora in una fase di lancio. Il decollo di una realtà dal peso specifico come la nostra richiede infatti diverso tempo, che stiamo anche utilizzando per valutazioni delle attuali scorte e delle opportunità future. Le future tendenze di mercato ci imporranno delle analisi più approfondite, che affronteremo con piacere appena avremo raggiunto il giusto livello di stabilità aziendale.

D. QUALI SONO I VOSTRI PRINCIPALI CONCORRENTI?

R. Godiamo di una buona posizione di mercato, e attorno a noi ci sono diversi altri attori di piccole, medie e grandi dimensioni. Siamo convinti che la qualità e il servizio contino quanto il prezzo. Faremo del nostro meglio per essere all’altezza. Il mercato in questo momento risponde ancora bene, e questo è sinonimo di professionalità da parte di tutti gli attori.

D. QUALI SERVIZI OFFRITE AI VOSTRI CLIENTI?

R. Abbiamo una serie di servizi di vario genere che offriamo in maniera diretta oppure attraverso partnership strategiche. Sul nostro sito sono elencate le nostre attività principali, e presto se ne aggiungeranno molte altre. I nostri asset o punti di forza sono l’importante forza vendita, che ci permette di mantenere un costante contatto col cliente, la capillarità dei nostri punti vendita, ben otto in tutto il Cantone, e un importante apparato logistico rivolto ai servizi di consegna merce.

D. FARE PREVISIONI È DIFFICILE, MA QUALI SONO LE PRINCIPALI SFIDE CHE PROSPETTATE PER LA VOSTRA AZIENDA NEL PROSSIMO FUTURO?

R. La sfida principale nell’immediato sarà sicuramente quella di dare al più presto stabilità all’azienda. Le basi son molto solide e siamo sulla giusta strada, ma come per ogni nuova realtà, ci sono vari aspetti che vanno rodati al meglio. Processi, sistemi, metodologie: in Edilgroup è tutto, o quasi, da creare, e vogliamo fare in modo che i collaboratori e i clienti possano allinearsi alla nuova realtà al più presto. Tutto questo mantenendo costantemente la dovuta attenzione su quanto ci circonda.

D. COME VI IMMAGINATE INVECE LA RIVENDITA DEL FUTURO?

R. I materiali, per quanto spesso semplici, sono in continua evoluzione e la componente di consulenza manterrà sicuramente la propria importanza. Per quanto riguarda il processo di vendita stiamo lavorando a un sistema di ordinazione che punta sul digitale, per rendere più trasparente e accessibile il nostro catalogo prodotti e le condizioni a essi applicati per le varie tipologie di clienti. Siamo sicuri che questo strumento, unitamente alle competenze del nostro team vendita e acquisti, ci possa regalare tante soddisfazioni.

LA SCHEDA

Ragione sociale completa: EDILGROUP SA

Anno di fondazione: 2020

Sede legale: 6928, Manno (Ticino, CH)

Sito internet: www.edilgroup.ch

Email: info@edilgroup.ch

Numero punti vendita: 8

Indirizzi punti vendita: Strada Cantonale 31, 6764 Chiggiogna; Via Iragna 33, 6710 Biasca; Via del Tiglio 6, 6512 Giubiasco; Via Rongia 12, 6616 Losone; Via Cantonale 8, 6805 Mezzovico; Via Pobiette 1, 6928 Manno; Via Industria 7, 6933 Muzzano; Via Tarchini 12, 6850 Balerna

Numero showroom: 1

Magazzino: mq coperti 16.000 mq; 35.000 mq

Titolari: Famiglie Ghielmi, Taiana, Wullschleger

CEO: Oliviero Milani

Responsabile commerciale: Cristian Spinellino

Responsabile ufficio acquisti: Patrizio Gottardi