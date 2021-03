Rivenditori edili in Canton Ticino: Dillena, per ora il covid non tocca gli affari

Intervista ad Athos Tami, direttore della Dillena di Gordola (Svizzera)

DOMANDA. QUALI NOVITÀ SONO INTERVENUTE NELL’ULTIMO ANNO NELLA VOSTRA ATTIVITÀ?

RISPOSTA. Abbiamo potenziato il settore dei sistemi a secco a Bioggio, sia per la varietà di materiali che per consulenza tecnica e alla vendita.

D. IL CORONAVIRUS HA INFLUITO SULLA VOSTRA ATTIVITÀ? IN CHE MODO?

R. In pratica abbiamo perso due mesi di fatturato.

D. QUALI INIZIATIVE AVETE MESSO IN ATTO PER AFFRONTARE L’EMERGENZA SANITARIA?

R. Tutte le disposizioni indicate dalla Confederazione svizzera, in particolare il ritiro veloce e il telelavoro.

D. CI SONO ASPETTI NELLA VOSTRA ORGANIZZAZIONE CHE AVETE DOVUTO MODIFICARE RADICALMENTE E CHE HANNO IMPATTATO IN MODO POSITIVO SUL BUSINESS?

R. Il telelavoro.

D. IN GENERALE, QUAL È LA SITUAZIONE AD OGGI DEL MERCATO DELL’EDILIZIA IN CANTON TICINO?

R. In rallentamento. Vista anche la pandemia, si sta posticipando l’avvio dei nuovi cantieri edili.

D. CI SONO STATE DIFFICOLTÀ CON I FORNITORI ITALIANI DURANTE L’EMERGENZA SANI TARIA? E ADESSO COME VANNO LE RELAZIONI COMMERCIALI?

R. No, è andato tutto bene.

D. QUALI RISULTATI IN TERMINI DI FATTURATO AVETE CONSEGUITO NEL 2020? E COME STANNO ANDANDO INVECE I PRIMI MESI DEL 2021?

R. In linea con gli altri anni, e comunque superiori alle previsioni post covid. Nel 2021 è troppo presto per fare un raffronto.

D. CI SONO SETTORI MERCEOLOGICI O PRODOTTI SU CUI STATE INVESTENDO IN MODO PARTICOLARE?

R. I sistemi a secco, quindi tutto il mondo della ristrutturazione.

D. QUALI SONO I VOSTRI PRINCIPALI CONCORRENTI?

R. Tutte le rivendite ticinesi, ma nessuno in particolare

D. QUALI SERVIZI OFFRITE AI VOSTRI CLIENTI?

R. Consegne puntuali, merce ineccepibile, consulenza alla clientela.

D. FARE PREVISIONI È DIFFICILE, MA QUALI SONO LE PRINCIPALI SFIDE CHE PROSPETTATE PER LA VOSTRA AZIENDA NEL PROSSIMO FUTURO?

R. Diventare leader in alcuni settori merceologici del futuro.

D. COME VI IMMAGINATE INVECE LA RIVENDITA DEL FUTURO?

R. Riduzione della concorrenza, meno merce nei magazzini, maggior consulenza tecnica.

LA SCHEDA

Ragione sociale completa: DILLENA SA

Anno di fondazione: 1977

Sede legale: Via San Gottardo 104 – 6596 Gordola

Sito internet: www.dillena.ch

Email: info@dillena.ch

Punti vendita: 3

Indirizzi punti vendita: Gordola; Bioggio; Mendrisio

Magazzino: 6000 mq coperti; 12000 mq scoperti

Titolare: Gruppo Spaeter

Responsabile ufficio acquisti: Athos Tami

Fatturato 2020: in linea con gli altri anni

Principali marchi trattati: Sprema, Swisspor, Sant Gobain, Knauf, Schumacher, ZZ Wancor, Fassa, Italcementi, Holcim, Creaton, Affint, Jub, Grascalce, Kerakoll