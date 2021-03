Rivenditori edili in Canton Ticino: Bazzi Piastrelle, essere al passo con i tempi

Intervista a Elisa e Carlo Bazzi, titolari della Bazzi Piastrelle di Losone (Svizzera)

DOMANDA. QUALI NOVITÀ SONO INTERVENUTE NELL’ULTIMO ANNO NELLA VOSTRA ATTIVITÀ?

RISPOSTA. Nel corso del 2020 abbiamo potenziato il nostro ufficio di acquisizione, con un focus mirato verso la clientela privata. Con l’assunzione di un nuovo collaboratore come consulente esterno e l’adesione a varie piattaforme e iniziative, vogliamo ottimizzare i canali di comunicazione verso i clienti privati.

D. IL CORONAVIRUS HA INFLUITO SULLA VOSTRA ATTIVITÀ? IN CHE MODO?

R. La scorsa primavera, a seguito del lockdown in Ticino, la nostra azienda è dovuta rimanere chiusa per un periodo di sei settimane. Questa chiusura ha purtroppo influito sul budget annuale, ma abbiamo avuto la grande fortuna di poter riprendere a pieno regime al termine del lockdown.

D. QUALI INIZIATIVE AVETE MESSO IN ATTO PER AFFRONTARE L’EMERGENZA SANITARIA?

R. Ci siamo allineati alle disposizioni emanate dalle autorità, mantenendo le misure di sicurezza sui cantieri, negli uffici e in showroom, dove ad esempio abbiamo introdotto il tracciamento dei dati, incentivando i clienti a prendere un appuntamento, e limitando le consulenze a gruppi di massimo cinque persone. L’emergenza sanitaria ha inoltre portato a riorganizzarci internamente, ad esempio fornendo ai collaboratori d’ufficio i mezzi e gli strumenti per poter rimanere operativi in telelavoro

D. CI SONO ASPETTI NELLA VOSTRA ORGANIZZAZIONE CHE AVETE DOVUTO MODIFICARE RADICALMENTE E CHE HANNO IMPATTATO IN MODO POSITIVO SUL BUSINESS?

R. Per fortuna no. Con piccoli accorgimenti siamo riusciti a portare avanti la normale operatività dell’azienda.

D. IN GENERALE, QUAL È LA SITUAZIONE DEL MERCATO DELL’EDILIZIA IN CANTON TICINO?

R. L’edilizia svizzera, rispetto ad altri settori, non è stata toccata così fortemente dalle conseguenze del coronavirus. La situazione rimane molto simile a quella del 2019. Sicuramente il cliente privato, costretto a rimanere a casa per più tempo, sta mostrando maggiore interesse a eventuali lavori di ristrutturazione in casa. Le richieste sono parecchie, staremo a vedere come si svilupperanno nel 2021.

D. CI SONO STATE DIFFICOLTÀ CON I FORNITORI ITALIANI DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA? E ADESSO COME VANNO LE RELAZIONI COMMERCIALI?

R. Con la chiusura delle fabbriche la scorsa primavera, durante il primo lockdown, abbiamo subìto qualche ritardo nella fornitura dei materiali. I nostri fornitori hanno però dimostrato grande flessibilità e disponibilità, aiutandoci a riprendere rapidamente il lavoro dopo la riapertura.

D. QUALI RISULTATI IN TERMINI DI FATTURATO AVETE CONSEGUITO NEL 2020? E COME STANNO ANDANDO INVECE I PRIMI MESI DEL 2021?

R. Abbiamo naturalmente registrato una diminuzione del fatturato rispetto al 2019 dovuto alla chiusura forzata di sei settimane. Il 2021 è partito bene in termini di lavoro, la clientela stenta però a deliberare nuovi lavori. Siamo sicuri che questo cambierà non appena usciremo dall’attuale lockdown.

D. CI SONO SETTORI MERCEOLOGICI O PRODOTTI SU CUI STATE INVESTENDO IN MODO PARTICOLARE?

R. A partire dalla primavera del 2020 abbiamo iniziato a focalizzarci maggiormente sulla ristrutturazione dei bagni con soluzioni chiavi in mano. Con il potenziamento del servizio di fornitura di arredobagno, abbinato a una lunga tradizione di fornitura e posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica, ci proponiamo come partner a 360 gradi per il cliente privato.

D. QUALI SERVIZI OFFRITE AI VOSTRI CLIENTI?

R. La nostra azienda è attiva nella fornitura e posa di piastrelle di ogni genere, mosaici, pietre naturali, e arredo bagno. Non ci limitiamo però soltanto alla semplice fornitura, ma offriamo al cliente anche una consulenza mirata nel nostro showroom di oltre 800 metri quadri, una progettazione accurata degli spazi, un’esecuzione tecnica di alta qualità e, in caso di ristrutturazioni, il coordinamento di tutti gli artigiani coinvolti. A lavori ultimati offriamo inoltre servizi di pulizia, manutenzione e riparazione.

D. FARE PREVISIONI È DIFFICILE, MA QUALI SONO LE PRINCIPALI SFIDE CHE PROSPETTATE PER LA VOSTRA AZIENDA NEL PROSSIMO FUTURO?

R. Anticipare maggiormente le esigenze del cliente e lavorare a ritmi sostenuti. Oggi tutto si muove più in fretta, e la clientela si aspetta reazioni sempre tempestive e immediate.

D. COME VI IMMAGINATE INVECE LA RIVENDITA DEL FUTURO?

R. Ci aspettiamo una maggiore digitalizzazione e crescita dell’ecommerce, anche nella scelta dei prodotti. Resta comunque il fatto che i prodotti che vendiamo devono essere visti e toccati con mano, dal vivo.

LA SCHEDA

Ragione sociale completa: BAZZI PIASTRELLE SA

Anno di fondazione: 1908

Sede legale: Via dei Pioppi 10 – 6616 Losone

Sito internet: www.bazzi.ch

Email: info@bazzi.ch

Numero punti vendita: 1

Indirizzi punti vendita: Via dei Pioppi 10 – 6616 Losone

Numero showroom: 1

Magazzino: 1000 mq coperti

Titolari: Carlo ed Elisa Bazzi

Principali marchi trattati: Marazzi, Florim, Atlas Concorde, Vogue, Gessi

Servizi: vendita e posa di piastrelle, mosaici e pietra naturale, vendita di arredobagno, progettazione bagni