Orsolini inaugura il nuovo servizio in pronta consegna Bagni e Pavimenti

Orsolini, una delle realtà della distribuzione specializzata di materiali edili, finiture e soluzioni per l’interior design più importanti e longeve d’Italia, inaugura un nuovo servizio di Bagni e Pavimenti in pronta consegna in due punti vendita, a Milano e Roma. Il servizio è abbinato a un sito e-commerce dedicato dove trovare il meglio di tutta la gamma. Orsolini connette così mondo online e offline in un’ottica multicanale per offrire ai clienti una customer experience innovativa.

Grazie a un’offerta a 360 gradi e a una gamma preselezionata di soluzioni «in linea con i più attuali trend di mercato e per l’80% in pronta consegna riusciamo a garantire una consegna a domicilio in soli cinque giorni in tutta Italia, isole comprese, oltre a un prezzo concorrenziale e competitivo che ci consente di essere paragonati alla grande distribuzione», spiega Gianluca Ranocchia, sales & operations manager di Bagni e Pavimenti.

Oltre alla velocità di consegna, il nuovo format mette a disposizione un servizio di consulenza e assistenza altamente professionale, la possibilità di pagamenti rateali personalizzati, agevolazioni fiscali, e una rete selezionata di posatori qualificati grazie alla collaborazione con imprese partner del territorio.

Il format Bagni e Pavimenti punta a intercettare un segmento di clientela che normalmente si rivolge alla grande distribuzione organizzata. «Il nostro è un concept ibrido – aggiunge Ranocchia – a metà tra lo showroom tradizionale e il modello della gdo specializzata, dove trovare non solo pavimenti, rivestimenti e i principali elementi della sala da bagno ma anche accessori e tutto il necessario per la posa e la pulizia delle finiture così come la componentistica per la parte idraulica, per un pacchetto chiavi in mano».

«Non ci rivolgiamo solamente ai clienti privati ma lavoriamo per attrarre anche architetti e imprese che si affidano a noi per la scelta dei materiali e per la nostra consegna cadenzata rispetto alle esigenze progettuali che rappresenta uno strumento importante per la pianificazione dei lavori e degli interventi in cantiere» conclude Ranocchia.

In futuro Orsolini vuole ampliare il bacino di utenza con l’apertura di quattro nuovi store in Lombardia e Lazio nel corso del 2021 fino ad arrivare nei prossimi anni a replicare il format in tutta Italia.

Un progetto innovativo e moderno che abbraccia anche la filosofia di un risparmio sostenibile, ambientale ed economico: attraverso una progettazione accurata degli spazi dei punti vendita e della logistica, Bagni e Pavimenti è riuscita a ottimizzare del 40% le superfici occupate, i consumi e le conseguenti emissioni.