Nella casa di «Amici» c’è anche Orsolini

Orsolini, punto di riferimento della distribuzione specializzata di materiali per la casa in Centro Italia, è fornitore ufficiale del talent show Amici. La Orsolini Amedeo, infatti, riesce a offrire soluzioni per la casa a 360 gradi, dai materiali alle rifiniture, fino agli impianti, con un’ampia scelta di marchi di qualità.

La scuola di Amici, la celebre accademia televisiva, giunta alla ventesima edizione del programma, quest’anno ha fronteggiato una nuova e inedita sfida: accogliere, in tutta sicurezza, i giovani talenti d’Italia i quali, a causa della pandemia, durante lo svolgimento della trasmissione non possono uscire dal perimetro della scuola.

A partire dallo scorso novembre 2020, dunque, sotto i riflettori non c’è solo lo studio, dove ogni sabato gli allievi si sfidano per riconfermare il proprio banco o le aule dove si esercitano, ma anche la casa, sviluppata su 350 mq, con due giardini da 100 mq completati da 30 mq di portico pavimentato. Grazie al lavoro di Orsolini, la residenza è diventata una vera e propria zona di confort per i giovani talenti del canto e della danza.

Realizzata grazie alla collaborazione tra il programma televisivo e l’azienda di Vignanello (Viterbo), che conta 30 punti vendita in Lazio, Umbria, Toscana, Abruzzo e Lombardia e che dal 1880 è sinonimo di Cultura della Casa, grazie a un’ampia gamma di soluzioni ideali per ogni esigenza progettuale, la casa del talent show amici coniuga massimo comfort, sicurezza e design innovativo made in Italy. Con questa importante partnership, Orsolini Spa aggiunge così un altro tassello alla sua storia e conferma il suo ruolo di interlocutore privilegiato a cui affidarsi per realizzare la casa dei propri sogni.

“È un onore per noi aver realizzato la Casa dei Talenti più famosa d’Italia”, ha sottolineato Giulia Orsolini, responsabile marketing e risorse umane dell’azienda, in occasione della conferenza stampa dedicata alla presentazione del progetto. “Da sempre sosteniamo le eccellenze italiane. Passione e professionalità sono i valori che mettiamo tutti i giorni nel nostro lavoro per aiutare i clienti a realizzare la casa dei propri sogni, proprio come gli allievi di Amici, che si dedicano al raggiungimento dei loro traguardi. Per la loro casa abbiamo quindi selezionato prodotti innovativi e di design che potessero offrire ai ragazzi spazi accoglienti e confortevoli”.

BAGNO

Per il rivestimento a pavimento e a parete dei sei bagni della casa sono state applicate le lastre di gres porcellanato Carácter di Marazzi, che reinterpretano con spirito innovativo il classico effetto pietra e che grazie alla nuova tecnologia Puro Marazzi Antibacterial eliminano fino al 99,9% di batteri e altri microrganismi nocivi, per la massima igiene della sala da bagno.

Sanitari ed elementi di arredo bagno sono invece firmati Simas: taglio contemporaneo e linee ovali, sottili e morbide per i sanitari della collezione Vignoni, mentre lavabo e mobile bagno della linea Agile vantano un design minimal, rigoroso e intelligente, anche nelle dimensioni, per soddisfare le esigenze di quotidiana praticità.

Design pulito ed elegante è ciò che contraddistingue il miscelatore Velis di Nobili Rubinetterie, che grazie alla sua cartuccia di ultima generazione elimina il blocco laterale: una tecnologia particolarmente sofisticata e innovativa che diviene sinonimo di semplicità a cui si aggiunge l’attenzione all’ambiente grazie al dimezzamento dei consumi.

AREA LIVING

Nell’area living protagoniste sono invece le porte di Bertolotto Porte, espressione del design made in Italy e dell’expertise di uno tra i leader mondiali nella progettazione e produzione di porte e sistemi per interni.

La pavimentazione delle zone comuni e delle stanze dei ragazzi porta invece la firma degli artigiani di ItalWood, con un laminato di alta qualità, una soluzione pratica e veloce da posare.

Stile ed eleganza non contraddistinguono solo le finiture e i complementi di arredo della casa dei talenti di Amici ma anche la Cassetta 360 di Samsung, sistema di climatizzazione innovativo ed elegante che migliora la climatizzazione interna sia in termini di prestazioni sia in termini di comfort. Grazie al suo design circolare, Cassetta 360 di Samsung, infatti, distribuisce delicatamente l’aria all’interno della stanza, rinfrescando piacevolmente l’ambiente senza produrre la tipica sensazione di freddo causata dai climatizzatori, garantendo così un raffrescamento uniforme.

OUTDOOR

Il progetto è stato infine completato con l’applicazione all’esterno della casa di Treverkhome20, il gres spessorato effetto legno di Marazzi, per spazi outdoor che uniscono estetica e prestazioni tecniche.

Ma è possibile conoscere più da vicino il reale senso di benessere realizzato da Orsolini e i suoi partner? Certamente, grazie alle video interviste ai protagonisti della scuola di Amici, disponibili anche sui canali social di Orsolini:

