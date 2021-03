Mecalac svela la sua nuova terna TLB880

Il gruppo Mecalac annuncia il lancio della nuova terna TLB880, già disponibile presso la rete dei concessionari. Questo modello si adatta agli usi delle piccole imprese, delle collettività locali e dei noleggiatori, distinguendosi per potenza, efficacia, prestazioni e anche per la sua struttura robusta.

Per quanto riguarda la parte escavatore, la nuova terna TLB880 spicca per le sue prestazioni nello scavo, con uno sbraccio al suolo che può raggiungere i 7 metri grazie al bilanciere telescopico opzionale (5,7 metri per un bilanciere standard).

La profondità di scavo può arrivare fino a 5,7 metri (4,4 metri per un bilanciere standard) e forze in strappo che possono arrivare a 69 kN come caricatore e a 42 kN come escavatore. Tutto ciò al fine di garantire la massima efficacia della macchina e renderla adatta a una moltitudine di applicazioni come, per esempio, l’ingegneria civile, la manutenzione delle strade, i servizi pubblici e l’agricoltura.

Alimentata da un motore turbo diesel a 4 cilindri Perkins 904 conforme alle norme europee Stage V, la terna TLB880 eroga una potenza di 74,5 kW (100 cv) e una coppia di 430 Nm.

Equipaggiata, a scelta, con trasmissione sincronizzata (Synchro Shuttle) a quattro rapporti o con trasmissione Powershift (Servo Power Synchro), la nuova Mecalac TLB880 raggiunge facilmente e senza fatica una velocità massima di 40 km/h.

Per garantire dei cicli rapidi e un lavoro preciso, la TLB880 dispone di un circuito idraulico a centro chiuso che offre una portata massima di 143 L/min e una pressione di lavoro di 250 bar. Grazie al suo impianto idraulico potente e allo stesso tempo efficace e ai suoi comandi meccanici sulla parte escavatore, la TLB880 è una macchina solida e produttiva.

Particolarmente a proprio agio nel lavoro come caricatore frontale, la nuova Mecalac TLB880 fruisce, come gli altri modelli del costruttore, di un cinematismo specifico che consente di sollevare carichi fino a 3700 kg, integrando un unico martinetto centrale per ottimizzare gli sforzi sulla benna e ridurre i punti soggetti a manutenzione.

Oltre alla cabina conforme agli standard ROPS / FOPS ISO 3471/3449, la TLB880 possiede un sistema di doppio aggancio dell’escavatore, specifico del costruttore, per accrescere la sicurezza nelle fasi di trasporto. Dietro al volante o ai comandi, l’operatore beneficia di una visibilità eccezionale per l’utilizzo sia come escavatore sia come caricatore e gli 8 fari di lavoro a LED di serie gli garantiscono condizioni di lavoro ottimali a qualsiasi ora della giornata.

La manutenzione regolare della macchina è facilitata da un cofano motore ad apertura totale che offre un agevole accesso ai vari componenti, mentre gli attrezzi sono a portata di mano in una scatola portattrezzi chiusa sul fianco della macchina.

La nuova Mecalac TLB880 propone inoltre un’ampia gamma di dotazioni di serie e opzionali, come diverse tipologie di accessori, benne, forche solleva-pallet o, ancora, una vasta scelta di pneumatici.