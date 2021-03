Liquid Stone, la nuova collezione Diesel Living e Iris Ceramica

La partnership tra Iris Ceramica e Diesel Living crea nuove soluzioni per pavimenti e rivestimenti ispirate al mondo industriale e metropolitano, per abitazioni contemporanee di grande suggestione. Pattern diversi e opposti come superfici cementizie o visivamente delicate si muovono insieme in un gioco ragionato o fantastico.

Tra le novità c’è Liquid Stone, la nuova collezione di Diesel Living with Iris Ceramica che si distingue per il carattere imprevedibile e il sapore primordiale.

Le superfici ceramiche catturano il momento in cui la materia fluida dalle profondità della terra esce sulla superficie e, muovendosi sinuosamente, inizia a solidificarsi dando vita a forme nuove e inaspettate. Un caos solo apparente, un’energia creativa che scaturisce dal moto di elementi che si amalgamano, si legano e si fondono insieme.

Da questa suggestione nascono superfici materiche, compatte e attraenti che si

modulano su una gamma di colori propri delle pietre naturali: dal nero al grigio chiaro, dal beige al marrone. Diversi formati, anche in versione antislip, consentono di rivestire pareti e pavimenti della magia ipnotica della trasformazione e del divenire della materia.