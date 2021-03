Hörmann Italia: porte aperte alla distribuzione. Intervista a Stefano Tuccio

Hörmann, gruppo tedesco tra i più grandi produttori europei di porte, portoni, automazioni e sistemi di chiusura, ha appena festeggiato 30 anni di presenza in Italia e continua a innovare presentando soluzioni al passo con i tempi, sempre in linea con le normative e le nuove esigenze estetiche e funzionali del mercato.

«Hörmann Italia si è imposta nel mercato con un processo di crescita continuativo grazie non solo all’eccellenza e alla qualità dei suoi prodotti, ma anche all’organizzazione che è riuscita a mettere in campo», spiega Stefano Tuccio, amministratore delegato dell’azienda. «Il nostro modello organizzativo si fonda su una rete di agenti, concessionari e centri assistenza per il post vendita distribuiti in modo capillare su tutto il territorio: la vicinanza al mercato quindi, oltre alla qualità delle soluzioni proposte sono state le chiavi per il successo. Dal 2008 in poi, dopo la crisi dell’edilizia, e ancor più a seguito dell’emergenza sanitaria, è stata determinante la capacità dell’azienda di essere flessibile e resiliente, adattandosi velocemente ai cambiamenti del mercato».

D. Nel 2020 Hörmann ha tagliato il traguardo dei 30 anni di attività in Italia. Come avete festeggiato?

R. Avevamo in programma una serie di eventi per celebrare questo importante anniversario insieme ai nostri partner, ma purtroppo abbiamo dovuto rinunciare a causa dell’emergenza sanitaria. Siamo riusciti tuttavia ad organizzare alcuni incontri a distanza con i nostri concessionari e agenti, ripromettendoci di ritrovarci di persona appena possibile.

D. L’azienda si è sempre distinta per la capacità di innovare. Quali sono le sue ultime novità?

R. Quest’anno, per quanto concerne sia i portoni residenziali che industriali, presenteremo importanti novità in merito a motorizzazioni, efficienza, risparmio energetico e smart home. Infine, come accade ormai da anni, sempre più attenzione sarà riservata all’impatto ambientale dei nostri prodotti e dell’intera produzione Hörmann: incrementeremo ulteriormente l’impiego di materiali ecocompatibili, continueremo ad utilizzare energia proveniente da fonti rinnovabili e proporremo soluzioni ancor più avanzate in termini di risparmio energetico.

D. Tra tutte queste caratteristiche di innovazione, quali sono quelle che vi contraddistinguono di più?

R. Le nostre soluzioni sono garantite da certificazioni che attestano prestazioni elevate in vari ambiti. Al coefficiente di trasmittanza, il più basso possibile per garantire un buon isolamento termico, i nostri prodotti uniscono robustezza, sicurezza antieffrazione e avanzati sistemi di automazione che permettono di comandare l’apertura da remoto o di connettere le porte in modalità smart. Tutte queste caratteristiche, oltre a un design curato nei più piccoli dettagli, ci permettono di soddisfare a 360 gradi le richieste del mercato. Tra le novità appena introdotte, per esempio, diamo la possibilità di personalizzare la porta del garage con qualsiasi fotografia scelta dal cliente, stampata digitalmente su tutto il manto.

D. Il superbonus 110% coinvolge anche i sistemi di accesso? Quali sono gli aspetti che deve avere una porta per essere adatta all’incentivo fiscale?

R. Il superbonus 110% è legato a interventi trainanti, mirati all’efficientamento energetico dell’edificio con l’obiettivo di migliorarne la prestazione energetica di almeno due classi. A questo risultato possono concorrere anche i portoncini di ingresso al condominio, qualora il giroscale di quest’ultimo sia riscaldato, piuttosto che le porte d’ingresso dei singoli appartamenti. Persino un portone da garage può essere un intervento trainato, qualora abbia la giusta certificazione edilizia e sia posto a chiusura di un ambiente riscaldato. Hörmann propone inoltre soluzioni con valori di trasmittanza termica estremamente bassi, che contribuiscono al raggiungimento delle soglie energetiche nel calcolo complessivo dell’intervento di riqualificazione. Ad esempio la porta ThermoCarbon raggiunge valori UD di 0,47 W/(m²K).

D. Hörmann propone un’ampia scelta di porte per garage. Quali sono i prodotti di punta?

R. Sicuramente il nostro fiore all’occhiello è il portone sezionale, prodotto storico, ma in costante evoluzione. Oggi l’innovazione riguarda soprattutto il sistema di automazione e il controllo da remoto, tecnologie che stanno raggiungendo livelli sempre più elevati di interconnessione. Tutti i motori presentati alla fine del 2020, infatti, hanno la possibilità di essere azionati anche tramite smartphone o tablet, senza bisogno di telecomando. Completano l’offerta altri prodotti, come le serrande e le classiche porte basculanti.

D. Quali sono i sistemi di automazione più gettonati?

R. Gli attuatori della serie 4 per sezionali sono i sistemi di automazione più impiegati. Tutti i componenti sono certificati insieme al prodotto, garantendo prestazioni eccellenti, minimi consumi di energia e, grazie a un esclusivo dispositivo elettronico di controllo delle forze applicate, un sistema di protezione sicuro ed efficace. Insomma, il top di ciò che il mercato può offrire.

D. Quali caratteristiche devono avere invece i portoni per garage collettivi?

R. Le caratteristiche principali devono essere la resistenza all’elevato numero di manovre e una ridotta necessità di manutenzione. Per garage collettivi, Hörmann propone una gamma dedicata che comprende portoni sezionali e porte basculanti, con numeri di manovra garantiti fino a mezzo milione circa, se correttamente manutenzionati.

D. Come viene misurata la sicurezza dei vostri prodotti?

R. I prodotti Hörmann hanno un’elettronica molto sofisticata, che garantisce l’incolumità di chi dovesse trovarsi accidentalmente sotto un portone in manovra. Per quanto riguarda invece la resistenza all’effrazione, quasi tutti i portoni sezionali possono essere dotati di un ulteriore equipaggiamento di sicurezza certificato Rc 2.

D. Oltre a essere sicuri, i portoni devono anche essere affidabili. Quali sono le garanzie che fornite?

R. Hörmann garantisce l’affidabilità dei suoi prodotti con una garanzia di dieci anni sui portoni civili e di cinque anni sulle motorizzazioni. Una scelta che testimonia la qualità dei nostri portoni e la loro durabilità nel tempo.

D. Quindi è previsto un servizio di assistenza?

R. Certamente, abbiamo squadre di tecnici specializzati, selezionati e formati costantemente dall’azienda. Si tratta di circa 80 imprese terze certificate, distribuite su tutto il territorio italiano, in grado di operare secondo le normative e garantire assistenza e ricambi per ogni esigenza. La formazione continua delle squadre che operano per Hörmann è un aspetto fondamentale, per questo il loro aggiornamento tecnico e normativo deve essere puntuale e costante.

D. Hörmann ha allargato la propria gamma di prodotti anche ai dissuasori, acquisendo di recente l’azienda specializzata Pilomat. Quali sono le caratteristiche di questi prodotti?

R. I dissuasori possono trovare applicazione per il controllo degli accessi agli spazi comuni, ai posti auto o alle zone pedonali. Questi sistemi hanno un enorme vantaggio: offrono un livello di sicurezza davvero molto elevato, garantendo assoluta resistenza a qualsiasi tentativo di manomissione, e, all’occorrenza, possono scomparire interamente, assicurando la perfetta planarità con il manto stradale. La gamma è molto diversificata e comprende modelli standard o ad alta sicurezza, in versione automatica, semiautomatica, removibili o fissi. I tempi di installazione dei dissuasori dipendono dalla soluzione scelta, ma operatori specializzati in questo tipo di lavori generalmente non hanno grandi difficoltà. Sostanzialmente si tratta di realizzare un pozzetto più o meno profondo e una traccia nell’asfalto per far passare i comandi.

D. Parliamo invece di distribuzione: com’è il rapporto tra i rivenditori di materiali per edilizia e il marchio Hörmann?

R. Stiamo lavorando per aprire nuovi canali e aumentare la presenza dei nostri prodotti nelle rivendite, certi di poter offrire margini di business interessanti. Consideriamo i nostri rivenditori dei veri e propri partner, ritenendoli figure centrali ai fini dello sviluppo aziendale, in quanto ambassador nevralgici del brand. Per questo, condividiamo con loro opportunità, indirizzi strategici e visioni, coinvolgendoli in una serie di articolate attività.

D. Come si è evoluto il rapporto di Hörmann con i propri concessionari?

R. Abbiamo ampliato la gamma di servizi che offriamo ai nostri concessionari: dalle attività di comarketing alla formazione, fino al supporto con importanti iniziative promozionali, sono molteplici le iniziative a loro dedicate. Da un paio di anni abbiamo anche attivato una serie di azioni specifiche di sostegno alle rivendite con interventi differenziati sul territorio a seconda delle esigenze. Insomma stiamo investendo molto sui concessionari e continueremo a farlo.

D. Quanto tempo passa dall’ordine alla consegna?

R. I tempi standard sono di sei-otto settimane. Poi, abbiamo prodotti in promozione disponibili in pronta consegna, mentre le soluzioni dal design più ricercato richiedono circa dieci settimane.

D. In Italia per quanto riguarda le chiusure non c’è molta standardizzazione. Come operate per rispondere a questa peculiarità del mercato?

R. La nostra azienda è diventata più flessibile e più veloce sui prodotti fuori standard. Diciamo che negli ultimi anni, qualora si proceda con un intervento di riqualificazione, si preferisce utilizzare soluzioni standard, adattandole al foro esistente. Da questo punto di vista, abbiamo fatto un po’ scuola.

D. Quali consigli darebbe al rivenditore per spingere questa tipologia di prodotto?

R. Suggerirei di individuare una persona all’interno del punto vendita che si prenda a cuore il prodotto e sia in grado di fare una selezione. Dal canto nostro, siamo disponibili a guidare il personale della rivendita, oltre che a formare squadre di posa specializzate per permettere al rivenditore di operare in piena autonomia.