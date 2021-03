Con Floora Nesite propone un nuovo modo di progettare il verde negli spazi indoor

Gardening, design e domotica confluiscono in Floora, progetto di Nesite, azienda specializzata in pavimentazioni sopraelevate, che prevede un nuovo modo di progettare il verde negli spazi indoor, sia pubblici che privati.

Il punto di partenza è il pavimento sopraelevato, anche preesistente, rispetto al quale è possibile sostituire alcuni pannelli con il modulo Floora, composto di vasche nelle quali alloggiare zone di verde personalizzate, e creare elementi divisori o decorativi.

Le vasche sono collegate a sistemi di idrocoltura che garantiscono una facile manutenzione, grazie anche a un indicatore del livello di acqua e a un sistema di monitoraggio della salute delle piante.

La presenza di verde negli spazi chiusi influisce positivamente sul benessere psicofisico delle persone, oltre a regolare il grado di umidità dell’aria, la sua pulizia e la qualità climatica.

I moduli sono estremamente flessibili, intercambiabili, di facile inserimento e la loro composizione, disponibile in varie altezze, può essere selezionata direttamente sul sito web dell’azienda.

Oltre alle essenze, presentate singolarmente in un ampio catalogo online che ne illustra le caratteristiche, o anche in un ventaglio di miscellanee già impostate, è possibile scegliere il colore dell’argilla espansa o della copertura della pianta, in linea con l’ambiente.