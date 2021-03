Fila e Nesite insieme per una corretta manutenzione delle superfici

Fila e Nesite siglano una partnership per la corretta protezione e manutenzione delle superfici. L’azienda del Gruppo Transpack, specializzata nella produzione e nella posa di pavimenti sopraelevati, ha infatti inserito i prodotti Fila nelle schede tecniche di manutenzione dei propri materiali.

Una pulizia adeguata e regolare delle superfici, eseguita con prodotti e modalità idonee per ogni materiale è fondamentale per preservare qualità e durabilità delle finiture. Nello specifico caso dei pavimenti sopraelevati, una pulizia appropriata del piano di calpestio contribuisce a conservarne le caratteristiche fisico-meccaniche, proprietà antiscivolo e profilo estetico, il tutto in conformità con la norma UNI 11617:2016.

La constante ricerca di Fila in nuove soluzioni per la protezione e la salvaguardia delle superfici, ha portato l’azienda padovana ad essere un punto di riferimento internazionale, consigliata da oltre 200 tra i maggiori produttori nazionali e internazionali di pavimenti e rivestimenti, come garanzia di affidabilità ed efficacia.

Il successo delle soluzioni Fila per la cura e la protezione delle superfici è anche testimoniato dagli interventi eseguiti, ad esempio, sia in edifici storici, come il Palazzo della Ragione a Padova, sia in residenze private, come Villa Solitaire a Palma de Mallorca, una delle abitazioni più lussuose al mondo, sia in realizzazioni avveniristiche e luoghi pubblici come l’Armani Hotel di Dubai, il Museo del Louvre di Abu Dhabi, il Tottenham Football Stadium di Londra.