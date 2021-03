Atmosfere, il nuovo marchio Terratinta Group di ceramica d’arredo

Terratinta, il gruppo di Fiorano Modenese lancia Atmosfere, nuovo marchio ideato in collaborazione con il designer Francesco Lucchese dedicato a proposte per il mondo dell’arredo e del complemento in ceramica. Mobili, tavoli ed elementi di design in grado di infondere un carattere specifico agli spazi.

«La continua evoluzione della proposta di elementi di arredo nel mondo del buon design richiede oggi una contestualizzazione di valori in scenari reali in cui i nuovi modelli possano risultare coerenti ed eleganti. Grazie ad Atmosfere il gres porcellanato si fa guida e portavoce della filosofia di un’azienda giovane che fa dell’innovazione delle proposte la sua forza. In questa esperienza ho cercato di formulare racconti di design con uno sguardo ai paesi nordici per proporre oggetti senza tempo e per un pubblico ampio», spiega Francesco Lucchese.

Le proposte d’arredo di Atmosfere sono caratterizzate da una grande trasversalità, con soluzioni personalizzate con cui arricchire i propri ambienti. Ne sono un esempio la linea De Architectura, con i suoi tavoli direttamente ispirati alle forme dell’architettura italiana, e la linea I Geni dell’Arte, una celebrazione di Michelangelo e Leonardo, con due consolle per l’area bagno, tre diversi lavabi in ceramica disponibili in 20 colori diversi.

«La nostra visione aziendale crea nuove fondamenta insieme al nuovo brand Atmosfere, nell’obiettivo di creare uno stile riconoscibile a tutti gli amanti del design nel mondo attraverso soluzioni estetiche a nome Terratinta. Senza elementi d’arredo, accessori, oggetti e nuove forme estetiche, tutto questo non sarebbe stato possibile. Dare vita a un nuovo mondo di design continuando a dare priorità e accento al gres porcellanato, rimane per noi motivo di orgoglio, come il portare sul mercato un made in italy che non offre solo prodotti ma, appunto, nuove idee e “atmosfere” per il mondo del living contemporaneo», dichiara Luca Migliorini, CEO di Terratinta Group.