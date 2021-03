Le bordure per il giardinaggio Granulati Zandobbio

Alubord di Granulati Zandobbio è la linea di bordure per il giardinaggio ideale per gli appassionati di fai da te, ma dedicata anche ai professionisti più esigenti.

Disponibile in alluminio, corten o plastica riciclata in molteplici misure e modelli, Alubord consente di delimitare pavimentazioni e aiuole, permettendo di separare in modo netto ogni decorazione realizzata con ghiaietto, ciottoli o pietrisco.

Semplice da montare e resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici, è particolarmente indicato come profilo di contenimento per la realizzazione di vialetti in ghiaia, con autobloccanti, ciottoli resinati o con altri materiali di riempimento.

La nuova bordura ecologica Ecolat

Tra i prodotti della linea Alubord si aggiunge Ecolat, la nuova bordura ecologica, realizzata con plastica riciclata al 100%. La sua elasticità consente la realizzazione di aiuole, bordi per camminamenti, laghetti e viali dai bordi stabili e resistenti, a zero impatto ambientale. Una bordura perfetta per il fai-da-te, molto facile da installare e ancorare nel terreno senza bisogno di speciali attrezzature.

Ecolat è resistente nel tempo ed è disponibile in bobine di 25 metri e 10 metri di lunghezza (altezza 14 cm, spessore 7 mm).

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

• altezza: 14 cm

• spessore: 7 mm

• bobine di 25 m e 10 m di lunghezza

• colore: grigio

• picchetti per ancorarla al terreno alti 38 cm

• materiale ecologico: 100% plastica riciclata

• flessibile

• resistente nel tempo

• facile da posare