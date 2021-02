Willy by OMBG, il supporto intelligente per doccetta con chiusura integrata

Si chiama Willy ed è il nuovo supporto intelligente per doccetta con chiusura integrata di OMBG, azienda specializzata nel settore della miscelazione termostatica. L’inserimento del rubinetto di chiusura integrato lo rende indipendente dal miscelatore termostatico a cui è collegato, permettendo di posizionarlo anche distante.

L’utilizzo è molto semplice: rimuovendo la doccetta, si ruota la parte terminale del supporto – una piccola manopola – in senso antiorario in modo da aprire l’utenza, mentre per chiuderlo si ruota nuovamente la manopola in posizione di chiusura. Infine si riposiziona la doccetta nella sua sede, bloccando il supporto con un fermo che ne evita ogni movimento involontario.

Il supporto per doccetta Wily è al momento disponibile nella versione tonda, sia con placchetta di fissaggio tonda che quadra, e può essere fornito separato dal miscelatore termostatico oppure con placca unica.

Semplice e ingegnoso, Wily correda e arricchisce i miscelatori termostatici di OMBG consentendone un utilizzo ancora più pratico e ottimale.