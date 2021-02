Röfix Renopor, il sistema di risanamento contro muffa e umidità

Efflorescenze, muffa, cattivi odori: l’umidità in casa può essere un vero problema, che può portare a conseguenze nocive non solo per la salute di pareti e soffitti, ma anche per il benessere delle persone che vivono all’interno di questi ambienti. Inoltre il continuo formarsi di umidità nelle murature porta a condense e a una forte perdita dell’isolamento stesso della parete.

Per risanare i muri umidi RÖFIX propone RÖFIX Renopor®, sistema a pannelli in silicato di calcio pensato per l’utilizzo in interni, che agisce capillarmente risolvendo problemi come condense superficiali, muffa, sali nocivi, e la formazione di ponti termici. Il sistema è adatto anche nei casi in cui non sia possibile isolare le pareti esterne, come in monumenti o abitazioni storiche.

RÖFIX Renopor® presenta una straordinaria capacità di assorbimento di umidità tanto da assorbire un quantitativo d’acqua pari a 2,5 volte il proprio peso. Inoltre è altamente isolante (lambda 0,053), ha un’elevata permeabilità al vapore e un livello di pH che permette di combattere le muffe, è incombustibile ed evita la formazione di condensa grazie all’elevata capillarità.

RÖFIX Renopor® è certificato dall’IBR – Istituto per la Bioedilizia di Rosenheim.