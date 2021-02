Muzzin operations director in Arcadis

Arcadis, grande gruppo internazionale della consulenza tecnica ed ingegneristica in contesto civile ed ambientale, nomina Paolo Muzzin a operations director. Al manager, già in Arcadis dal 2019 con il ruolo di direttore delle operazioni per l’ambiente, l’acqua e il wellbeing, spetterà la responsabilità dell’evoluzione in chiave environmental, social, and governance dei progetti per i clienti, oltre all’organizzazione e la direzione di tutte le operazioni. Muzzin ha una laurea in ingegneria ambientale e civile conseguita al Politecnico di Milano, vanta un’esperienza quasi trentennale nel campo della consulenza ambientale ed ingegneristica a livello nazionale e internazionale, con un’importante carriera manageriale ed imprenditoriale ricca di pubblicazioni nel settore. «Sono particolarmente orgoglioso per la nomina di Paolo», ha commentato l’ad di Arcadis Italia, Massimiliano Pulice. «È un professionista di lungo corso, stimato dal mercato per la sua serietà. È in grado di assicurare ai nostri clienti il corretto approccio alle tematiche della sostenibilità e l’implementazione degli standard qualitativi dettati dai principi Esg, verso cui c’è un interesse crescente da parte degli investitori». «I tre fattori environmental, social, and governance sono centrali nella misurazione della sostenibilità e dell’impatto sociale di un investimento in una società o impresa», aggiunge Muzzin. «Questi criteri sono oggi usati per determinare persino le future performance finanziarie di un’azienda, oltre che la sua eleggibilità a ricevere fondi. È per questo che credo fortemente nell’applicazione di una modalità che operi nel nome di questi principi e sono orgoglioso e motivato a raccogliere la sfida che mi è appena stata assegnata».