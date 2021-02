Mapei premiata come Best Performer dell’Economia Circolare 2019/2020

Il prossimo 2 marzo 2021 Mapei riceverà il Premio Best Performer dell’Economia Circolare 2019/2020 promosso da Confindustria durante il webinar “Dalle competenze manageriali per la sostenibilità alle best practices aziendali dell’Economia Circolare”.

Durante il webinar, in programma dalle 9.30 alle 11.30, Mikaela Decio, Responsabile Sostenibilità Ambientale di Mapei interverrà per presentare il progetto di riciclo degli asfalti stradali e ritirare il premio da parte dell’azienda.

La partecipazione al webinar è gratuita e aperta al pubblico previa registrazione al link: https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fconfindustria-it.zoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_l7NQTafXTYOGN7VQ2jE0UQ&e=6228ce11&h=69559d30&f=y&p=y

Mapei si è distinta nella categoria “grande impresa manifatturiera” con un progetto che permette di realizzare asfalti a basso impatto ambientale grazie al riutilizzo di materiale di scarto.

Con gli additivi Mapei ACF-L1, ACF-L2 e ACF-L3 una notevole quantità di fresato stradale viene infatti riciclata per il confezionamento di nuovi conglomerati bituminosi.

L’utilizzo di minore materia prima vergine, la ridotta quantità di scarti di fresato da smaltire e la minor quantità di energia richiesta per il riscaldamento dell’impasto rendono questa soluzione più attenta all’ambiente rispetto alle normali pavimentazioni bituminose.