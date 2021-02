Al-Sicuro, il locker su misura per la distribuzione edile

Un servizio moderno e innovativo che offre la possibilità di acquistare e ritirare i prodotti quando si vuole e in perfetta autonomia. Si tratta di Locker – Al Sicuro, ideato dalla Cesare Mauri di Lecco, che consente l’approvigionamento 24 ore su 24, integrando il canale fisico del negozio tradizionale.

Appositamente studiato per essere installato nei punti vendita di materiali edili, utensilerie e forniture industriali, ferramenta, termoidrauliche e noleggio di piccole attrezzature, rappresenta una vera estensione smart del punto vendita per la distribuzione tecnica, robusto, affidabile e tecnologicamente all’avanguardia.

Distribuzione commerciale: la vera partita si gioca sul servizio

La progressiva e ormai inarrestabile affermazione del commercio elettronico ha modificato le caratteristiche della competitività commerciale. Il prodotto, come tale, cessa di essere un vantaggio competitivo (tutti oggi dispongono del prodotto), perché la vera partita si gioca sul servizio.

Un servizio che deve essere smart, tecnologico, comodo per il cliente, pratico per il distributore. Un servizio che non conosce orari e che è sempre a disposizione per consentire prima la prenotazione con pochi, semplici passaggi, e quindi il ritiro del materiale in modo rapido e senza fastidiose attese, a qualsiasi ora, anche quando il punto vendita del fornitore è chiuso.

Con Locker – Al Sicuro tutto questo è possibile: oltre alla totale flessibilità oraria, azzera i tempi di attesa e consente di non frequentare luoghi più o meno affollati, un dettaglio non da poco in questi tempi di pandemia.

Come funziona Locker – Al Sicuro

Il sistema Locker – Al Sicuro è molto semplice. Il cliente contatta il suo rivenditore (whatsapp, on-line, via mail o telefonicamente) e procede al suo ordine; il distributore predispone la merce nel cassetto adatto del locker e invia al cliente un codice e l’avviso che il materiale è pronto e a sua disposizione. L’ordine potrà quindi essere ritirato dal cliente in qualsiasi momento.

Nel caso di richiesta di piccole attrezzature a noleggio, il cliente dopo l’utilizzo può restituire il prodotto, a qualsiasi ora, inserendolo nuovamente nell’apposito cassetto del locker.

Caratteristiche Locker – Al Sicuro

Una delle più importanti caratteristiche di Locker – Al Sicuro è la sua modularità, e la possibilità di realizzarlo nelle misure e nelle caratteristiche che il distributore desidera. La struttura è robusta, affidabile e dura nel tempo.

Può essere anche personalizzato con il logo del distributore e l’infrastruttura sviluppata in web service, attraverso un Software interamente sviluppato da Cesare Mauri e di sua proprietà, è facilmente integrabile con piattaforme esistenti.

Il Locker – Al Sicuro consente inoltre la detrazione del 50% in 1/3 anni, dedicata all’acquisto di beni strumentali dell’industria 4.0, un credito d’imposta che nel Mezzogiorno raggiunge la percentuale del 95%.