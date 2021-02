Il superbonus decolla: i lavori raggiungono i 338 milioni

Super accelerazione per i superbonus. L’Enea, ente preposto al controllo delle congruità delle richieste, ha fatto il punto sui lavori in corso. Risultato: dal 3 dicembre all’8 febbraio i lavori ammessi all’agevolazione sono passati, per valore, da 72 a 338 milioni. Ed è ovviamente aumentato anche il numero dei cantieri aperti: da 537 a 2.960. Insomma, il superbonus è decollato. Ma non in modo uniforme: i più lesti a usufruire dell’incentivo 110% sono stati i veneti, con 380 interventi e una spesa di 35,7 milioni. Per numero di richieste, segue la Lombardia (348 interventi), ma con una spesa maggiore: 43,1 milioni di euro. Seguono la Puglia (269 interventi e 22,6 milioni di spesa), Sicilia (267 interventi e spesa di 20,9 milioni), Emilia-Romagna (257 interventi e 26 milioni), Lazio (230 interventi e 20,1 milioni), Toscana (204 interventi e 17,98 milioni), e Piemonte (173 interventi e 25,8 milioni di investimento).

Sempre secondo i dati di questa rilevazione, la percentuale di realizzazione dei lavori è al 69%, per un valore di 234,2 milioni. Ma, forse a sorpresa, non sono i condomini a puntare sullo sgravio fiscale, ma le villette. Gli edifici unifamiliari interessati, infatti, sono 1.770 contro 217 interventi condominiali e i 973 su unità immobiliari indipendenti. Anche se, bisogna aggiungere, la riqualificazione dei grandi edifici condominiali ha una incidenza maggiore, con una media di 541mila euro a intervento, mentre per le piccole abitazioni unifamiliari siamo a una media di 81 mila euro, e per le unità indipendenti di 79 mila euro. Aumenta anche l’esercito dei professionisti che devono bollinare il progetto, cioè asseverare la congruità: si è passati da 7.021 a 12.017.

L’Enea ha anche fotografato, la qualità e la tipologia degli interventi: in sostanza, vincono le caldaie. Infatti, in 2.339 casi a trainare l’agevolazione è l’intervento sull’impianto di riscaldamento, per 49,4 milioni di valore. Il cappotto è stato scelto, invece, da 1.142 casi, per un valore di 79,2 milioni di euro. Al momento sono stati contabilizzati 37 interventi di applicazione dell’involucro condominiale, per un valore di 722 mila euro.