L’inizio dell’anno è un ottimo momento per imprimere lo sprint necessario a recuperare il terreno perduto nel 2020 a causa del covid. Il nuovo numero di YouTrade, per questo, ha focalizzato una sezione su alcuni degli argomenti chiave connessi con le prospettive aperte dai superbonus 110%, ma anche, più in generale, con quelli che sono i trend dell’edilizia.

Parliamo della necessità di risanare, riqualificare, isolare. Tre verbi che si coniugano con un grande speciale dedicato a tecniche, materiali, case history e storie aziendali connesse con quello che è un grande business, ma anche un’opportunità per migliorare il comfort e, non dimentichiamolo, anche l’aspetto estetico di tanti edifici obsoleti che peggiorano le nostre città, oltre a pesare sul conto energia. L’ampio speciale pubblicato sulla rivista di Virginia Gambino Editore, insomma, tocca temi attuali come il cappotto, la coibentazione anti inquinamento acustico, ma comprende anche storie come quella raccontata in prima persona dal meteorologo e ambientalista Luca Mercalli, che spiega come ha portato la sua abitazione in classe A.

Ma YouTrade, non dimentichiamolo, è anche la rivista leader nel mondo della distribuzione edile. Non possono mancare, quindi, articoli che riguardano il settore delle rivendite. In questo numero sono diversi gli spunti di interesse connessi a questo argomento, a partire da un’inchiesta sulle crepe che affiorano nell’attività dei grandi centri commerciali, per proseguire con le ultime notizie sui movimenti delle più importanti società di distribuzione, come è il caso dell’ultima acquisizione di Centro Edile.

Gennaio è anche il mese del Klimahouse, che quest’anno si svolge in modalità forzatamente digitale. Ma non mancano le novità: sul nuovo numero della rivista è presentata l’edizione 2021. Da segnalare, tra i tanti argomenti trattati sul periodico, anche la sezione YouTrade Casa, che su questo numero si occupa in particolare delle finestre: primavera è alle porte…

