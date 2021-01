Made expo spostato a novembre

Covid vs fiere. Il vincitore, per ora, si sa: è il virus che, inevitabilmente, costringe a modificare le date degli eventi in programma. Non fa eccezione il Made, che si sposta da marzo a novembre. L’appuntamento fieristico, hanno deciso gli organizzatori, si terrà dal 22 al 25 novembre 2021 a Fiera Milano (Rho), nella speranza che per allora siano superate le difficoltà dovute alla pandemia.

Made expo, che per la prima volta sarà organizzato direttamente da Fiera Milano, attraverso la società Made Eventi, di proprietà di Fiera Milano (60%) e di Federlegno Arredo Eventi (40%), punta così su novembre per esprimere tutto il potenziale del comparto dell’edilizia ben rappresentato dalla fiera leader a livello internazionale in grado di dar voce ad una Building Community rappresentata in Italia da oltre 700.000 imprese e più di 1 milione di addetti.

Anche la legge di Bilancio approvata a fine 2020 sostiene il comparto e proroga a tutto il 2021 la validità di bonus e incentivi, per i quali si conferma la possibilità di applicare sconto in fattura e cessione del credito, oltre all’importante proroga al 30 giugno 2022 del superbonus 110% e, per gli edifici o condomini che al giugno di quell’anno hanno concluso il 60% dei lavori, fino al 31 dicembre 2022. Saranno molti poi gli investimenti per i cantieri e per il rinnovamento infrastrutturale previsti nell’ultimo piano di rinnovamento presentato dal Governo.

Grazie a Fiera Milano Platform, espositori, buyers e visitatori potranno vivere l’appuntamento fieristico sia in un formato fisico, sia in una versione digitale: la multicanalità disponibile durante la visitazione alla manifestazione terrà connessi tutti i diversi attori fieristici attraverso una community consapevole che avrà accesso nuova App di manifestazione, dal My Matching – dai Webinar & le Live Chat, dal Blog di Manifestazione e dal Digital Signage.

Restano confermati tutti gli eventi che a novembre saranno ancora più ricchi di contenuti e relatori, sulle tematiche che Made expo continuerà a sviluppare nel suo Osservatorio Made21: Next Living, in particolare, focus su come saranno gli edifici, le case, gli uffici, gli alberghi e le costruzioni abitative di un futuro che è oggi.