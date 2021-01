Accordo raggiunto per il Centro di Ricerca Ilab di Italcementi

Accordo raggiunto sul Centro di Ricerca Ilab di Bergamo. Sindacati e azienda, il Gruppo Heidelberg che ora controlla l’impresa bergamasca, sono arrviati a un punto d’intesa: il Centro di Ricerca Ilab rimane in Italia e resterà legato a Italcementi per proseguire il suo lavoro di innovazione nel settore del cemento.

L’accordo con Italcementi prevede attività di ricerca e sviluppo sui prodotti green, la possibilità di attivare nuovi progetti di ricerca finanziati, grazie alla sinergia con le Regioni e il Mise e viste anche le potenzialità offerte dal Recovery Plan, e un network di collaborazioni universitarie, start-up, iniziative di ricerca, che veda al centro Italcementi. L’attività di ricerca, secondo quanto prevede l’accordo, ha l’obiettivo di realizzare almeno 15 mila ore di ricerca all’anno, destinando l’1% del risultato aziendale annuo a iniziative e investimenti di ricerca e innovazione. Inoltre, per i laboratori di Bergamo c’è l’impegno di Italcementi a mantenere e implementare le attività di prove e materiali per la definizione degli standard di settore, e a conservare la proprietà dei brevetti sviluppati dai laboratori nazionali, a partire da Rigenera e da quelli sui prodotti solfo-alluminosi.

La trattativa era sorta dopo la prospettiva balenata dalla Germania, di uno smantellamento del centro di ricerca lombardo. Sindacati e azienda si incontreranno entro 30 giorni per il via libera definitivo da parte del Gruppo, mentre martedì 2 febbraio si svolgeranno assemblee in tutti gli stabilimenti per illustrare ai lavoratori i termini dell’accordo.