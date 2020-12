Superbonus e incentivi fiscali per l’edilizia: consulenza Boero per gestire le pratiche

Bonus Facciate, Ecobonus, Superbonus 110%, cessione del credito, sono tante le opportunità fiscali, nuove e non, dedicate al mondo dell’edilizia, della ristrutturazione e dell’efficientamento energetico.

Districarsi nel mare magnum di norme e documenti non è sempre facile. Per questo Boero, leader nel recupero e nella decorazione di edifici storici e moderni, mette a disposizione un team di prescrittori in grado di offrire supporto tecnico, diretto e fattivo per la gestione delle pratiche relative agli incentivi. Oltre a una gamma completa di soluzioni per il restauro e la riqualificazione degli edifici.

Consulenza Boero per superbonus e incentivi fiscali

Attraverso i suoi esperti, Boero segue i progettisti dalla prima fase del progetto fino alla finalizzazione dello stesso. I consulenti forniscono informazioni tecniche e collaborano con i professionisti preposti alla redazione di capitolati e piani del colore, supportati da un’importante attività di laboratorio e assistenza tecnica di dettaglio, mettendo a disposizione servizi e strumenti (oggetti BIM®, campionature, etc.) che permettono di realizzare progettazioni performanti e una corretta e approfondita diagnosi di valutazione degli interventi di restauro.

I consulenti inoltre offrono assistenza per la finalizzazione delle pratiche relative ai più recenti incentivi:

– il Bonus Facciate, incentivo fiscale che consente di recuperare fino al 90% dei costi sostenuti per gli interventi di recupero estetico o adeguamento energetico dei prospetti esterni di edifici preesistenti, visibili da suolo ad uso pubblico.

– l’Ecobonus, incentivo fiscale dedicato a lavori inerenti alla riqualificazione energetica di fabbricati esistenti, strutturato con percentuali di detrazioni variabili. È concesso per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica del costruito, come l’isolamento dell’involucro esterno con Sistemi a Cappotto.

– Superbonus 110%, è necessario che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari già esistenti, che vi sia un aumento di almeno 2 classi di efficienza energetica degli edifici e/o acquisizione della classe energetica più alta certificata da attestato APE.

Inoltre con il Decreto Rilancio 2020 è possibile applicare gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito di imposta per tutti i lavori sostenuti nel 2020 e nel 2021 contemplati nelle diverse tipologie di incentivi fiscali sopra descritti. Ciò ha l’evidente vantaggio di potersi avvalere di uno sconto immediato, senza la necessità di attendere gli anni previsti per le detrazioni delle diverse tipologie di intervento.

Tali pratiche, che prevedono verifiche fiscali, legali e tecniche, necessitano di un supporto dedicato, che gli specialisti di Boero possono semplificare, per rendere ogni progetto di oggi un cantiere di domani.

Per accedere ai servizi Boero, scrivere a: prescrizionetecnica@boero.it

Le soluzioni Boero, dal recupero estetico delle facciate alle riqualificazioni energetiche

Boero propone una gamma completa di soluzioni tecniche per esterni, dal recupero estetico delle facciate alle riqualificazioni energetiche con sistemi d’isolamento, ideali per rispondere alle complesse problematiche delle costruzioni contemporanee, assicurando risultati di eccellenza e massima durabilità nel tempo, con l’ulteriore valore della certificazione di qualità ambientale EPD.

Oltre ai marchi Ecolabel e Indoor Air Quality, già da tempo acquisiti, Boero ha infatti di recente ottenuto anche la Certificazione EPD (Environmental Product Declaration Dichiarazione Ambientale di Prodotto): un documento ufficiale e di valenza internazionale rilasciato da un organismo indipendente che si basa sullo studio degli LCA (Life Cycle Assessment – Analisi del Ciclo di Vita) dei prodotti che attesta la conformità degli stessi a severi parametri di qualità ambientale. Tale è indispensabile per dimostrare come determinate referenze soddisfino i Requisiti Ambientali Minimi (C.A.M.) dei grandi gruppi di acquisto e dei sistemi di certificazione della sostenibilità delle costruzioni, tra cui i LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).