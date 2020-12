Speciale illuminazione: 10 novità per far risplendere la casa

L’illuminazione è fondamentale per il benessere delle persone che vivono o lavorano in un ambiente. Certo la luce proveniente dall’esterno è la migliore alleata per un’esperienza indoor il più possibile “naturale”, ma non sempre è possibile illuminare gli spazi solo con la luce solare. La disposizione delle finestre, le condizioni meteo, o semplicemente una progettazione limitante a volte rendono necessario ricorrere alla luce artificiale.

Lampade da terra, da tavolo, lampadari a sospensione, plafoniere, applique, sono ormai diventati veri e propri elementi di arredo e di design, che spesso nascondono anche qualche sorpresa tecnologica. YouTrade ha selezionato 10 novità in tema di illuminazione che faranno risplendere la casa o l’ufficio!

1. K-Wireless di Knauf è il primo pannello in cartongesso al mondo che consente a una parete o soffitto di erogare energia per prossimità, superando il problema della distribuzione di punti luce e dei collegamenti elettrici. Le superfici diventano attive, così l’utente può spostare una fonte luminosa dove più serve, ricaricare il proprio smartphone e caricare batterie senza cavi.

2. Disegnata da Ludovica + Roberto Palomba per Foscarini, Beep è una lampada da parete dalla grande personalità che coinvolge muro, soffitto e pavimento dando vita a situazioni luminose asimmetriche e particolari. Beep ruota sulla base a 360 gradi, consentendo di orientare direzione e quantità di luce.

3. Una lampada a sospensione dall’atmosfera vibrante per Illan, la creazione della designer Zsusanna Horvath per Luceplan. Il corpo molto leggero è ottenuto da un multistrato in legno, certificato con il marchio FSC, ed è soggetto al moto ondulatorio dell’aria che ne sollecita l’andamento e ne influenza l’aspetto luminoso.

4. Realizzata in Poleasy 100% riciclabile e adatto sia indoor che outdoor, Bell è la lampada MyYour ispirata al design industriale. Adatta ad ambientazioni con altezze importanti, è disponibile in tre misure, nelle varianti a sospensione e lampada portatile con spina.

5. Fit è la nuova placca Vimar, la più sottile della gamma Arké con un profilo di soli 4,9 millimetri di spessore. Leggera e impercettibile, offre un perfetto risultato filo muro. Realizzata in metallo, può essere abbinata a tasti e comandi in grigio antracite, bianco e Metal. Oltre alle 200 funzioni per l’impianto tradizionale, Arké fit è anche smart con soluzioni per controllare l’edificio da remoto.

6. Disegnata da Alfonso Femia per iGuzzini, Drop by Drop è la lampada a sospensione che interpreta il valore contemporaneo della contaminazione. Installabile da sola o in gruppo, crea suggestioni differenti adatte a uffici, retail e ambienti domestici. Disponibile in due versioni, luce d’accento o luce generale, entrambe con tecnologia Led e riflettori Opti Beam per il massimo comfort ed efficienza.

7. Purificazione dell’aria e illuminazione: due realtà che si uniscono in Bellaria, l’innovativa soluzione di Falmec che elimina odori sgradevoli e sostanze potenzialmente dannose. Il sistema si presenta come una lampada in vetro di Murano con Led dimmerabile, disponibile nei colori bianco, rosso, giallo e grigio.

8. La lampada Vi. della collezione degli Oggetti Senza Tempo celebra un modello storico di Catellani & Smith sostituendo la finitura nickel di un tempo alle tonalità bianco o nero. Rimangono le sottili aste che dalla base si diramano verso l’alto, sormontate da sfere in ottone. Tra le estremità delle aste si inserisce uno schermo semi-cilindrico indipendente, che racchiude al suo interno un Cob Led a bassa tensione, che può essere ruotato a 360 gradi per ottenere la direzione luminosa desiderata.

9. Ispirata alle vecchie lanterne, Eterea di Platek crea un volume incorporeo, fatto solo di luce diffusa, perfetta per terrazzi, giardini e porticati. Proprio come le classiche lanterne, può essere appoggiata a terra o fissata a parete tramite un’apposita staffa. Disponibile anche in una versione a batteria in tre formati.

10. La musica incontra il lighting design nella tecnologia Symphonica Smart Sound di Makris. Quattro i modelli di lampade a sospensione che consentono la diffusione sonora, grazie a una cassa interna, dotata di bluetooth, con cui ascoltare i propri brani preferiti.