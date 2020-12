Sottocoppo Metallico Coibentato Fibrotubi per la copertura dell’Hotel Arthur

Leggerezza, semplicità di installazione unita all’isolamento. È la formula magica del nuovo Sottocoppo Metallico Coibentato di Fibrotubi, il sistema di sottocopertura con correntino brevettato per l’ancoraggio dei coppi, ora disponibile anche con poliuretano espanso all’intradosso. Una novità per l’impresa di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) che, dopo aver rivoluzionato il settore con il Sottocoppo Metallico, segna un nuovo goal nel rivestimento delle coperture.

La presenza dello strato coibente, di circa 13 millimetri riduce, infatti, la trasmissione del calore della lastra verso l’interno, incrementando e potenziando le prestazioni dell’isolante. Inoltre, elimina l’effetto condensa, diminuisce il rumore e ammette carichi più elevati. Il sistema, inoltre, è disponibile con un’ampia gamma di accessori, dal gancio fermacoppo di partenza e intermedio al fermaneve, dal sottocolmo al profilo per impianti fotovoltaici.

Sottocoppo Metallico Coibentato per l’Hotel Arthur di Solignano Nuovo (Modena)

Il nuovo Sottocoppo Metallico Coibentato è stato protagonista dell’intervento di ampliamento della copertura dell’Hotel Arthur di Solignano Nuovo (Modena), struttura ricettiva a quattro stelle vicina alla storica sede Ferrari, dove spesso pernottano il personale e i tecnici in trasferta della mitica rossa.

Alla base del sistema Sottocoppo Metallico Coibentato, per i corpi emergenti, quali comignoli e sfiati, è stata posta la conversa modellabile in alluminio e butile color rosso coppo della linea di sistemi fumari Eterinox di Fibrotubi. La linea, progettata seguendo i principi della sicurezza abitativa e del risparmio energetico, presenta una gamma completa di canne fumarie mono parete, doppia parete, tubi flessibili, comignoli ed elementi terminali in acciaio, rame e plastica per le caldaie a condensazione.

La conversa, costituita da elementi riciclabili, è leggera e modellabile, adattandosi perfettamente alla forma della lastra metallica. Questa tipologia di conversa inoltre gioca un ruolo fondamentale per consentire l’impermeabilità all’acqua della copertura stessa.

A chiusura è stato utilizzato il kit Eterinox, abbinando alla conversa il terminale finestra per realizzare una serie di comignoli e, ove necessaria, è stata installata una testa camino antivento. Sulla copertura sono stati applicati infine ganci di partenza e intermedi fermacoppo e fermaneve appositi per coppi, accessori disponibili a listino per il sistema Sottocoppo Metallico e Sottocoppo Metallico Coibentato.