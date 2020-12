Sicurezza antincendio nei solai con Isolam G di Xt Insulation

Tra i sette requisiti essenziali che devono soddisfare le costruzioni secondo il Regolamento

305/2011 c’è la sicurezza antincendio.

In caso di fiamme le opere di costruzione devono essere realizzate in modo che la capacità portante dell’edificio possa essere garantita per un determinato periodo di tempo: la generazione e propagazione del fuoco e del fumo al loro interno devono essere ridotte, la propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine limitata, gli occupanti devono poter abbandonare l’edificio o essere soccorsi in altro modo, e il soccorso deve risultare in ogni caso garantito.

I requisiti di protezione passiva dal fuoco dipendono dalla destinazione d’uso del locale e dal carico d’incendio previsto. Particolare attenzione va prestata a quei locali in cui la presenza di automezzi è in grado di aumentare notevolmente il carico di incendio, come i garage, le autorimesse, gli interrati.

A questo proposito Xt insulation presenta Isolam G, la soluzione per l’isolamento termico, acustico e la protezione al fuoco di primi solai, piani pilotis e autorimesse.

Sicurezza antincendio nei solai

Quando si tratta di primi solai, per isolare efficacemente è necessario ricorrere a materiali in grado di agire contemporaneamente su più fronti.

Quello dell’isolamento termico, in quanto i primi solai separano in genere locali riscaldati da locali che non lo sono. Quello dell’isolamento acustico, poiché al di sotto dei primi solai spesso si trovano autorimesse, garage, locali caldaie, ambienti in cui possono verificarsi frequentemente situazioni di rumore.

E, infine, anche quello della resistenza al fuoco: spesso, infatti, questi ambienti sono soggetti a situazioni a importante carico di incendio e le regole tecniche impongono parametri più stringenti al fine di garantire la sicurezza degli occupanti.

Isolam G per la protezione al fuoco nei solai

Per rispondere efficacemente a tutti i requisiti di isolamento termico, acustico e di protezione al fuoco Xt insulation propone Isolam G: si tratta di una doga rigida in lana di roccia studiata per essere incollata direttamente sul solaio. Il materiale è in grado di garantire la protezione al fuoco e aumentare l’isolamento di primi solai, piani pilotis e autorimesse dal caldo, dal freddo, dal rumore e dal fuoco.

Il pannello, biosolubile, è verniciato sulla faccia a vista e sui bordi smussati con primer bianco, e si applica in maniera semplice e veloce con il solo utilizzo di colla a base cementizia, senza bisogno di armature o fissaggi esterni. I bordi smussati della doga, posata a giunti sfalsati, conferiscono una gradevole finitura estetica, eliminando eventuali piccole differenze.

Il pannello Isolam G, applicato su solaio di prova normato, ha ottenuto la certificazione di resistenza al fuoco Rei 360.

Come posare Isolam G

La posa di Isolam G di XT insulation è facile e veloce, senza necessità di fissaggi meccanici. Ecco come procedere:

• Stendere il collante sul retro del pannello (lato non verniciato).

• Applicare il pannello sul solaio, prestando attenzione a non lasciare fughe, in modo da evitare ponti termici e il disallineamento delle lastre.

• Premere il pannello su tutta la sua superficie utilizzando un frattazzo.

• Terminata la posa di tutte le lastre la superficie e pronta per la verniciatura.

• Per ottenere un risultato finale gradevole esteticamente è fondamentale curare l’allineamento dei pannelli.