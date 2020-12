Röfix Intofire, intonaco per la protezione passiva al fuoco di elementi strutturali e divisori

La sicurezza inizia dalla pelle o, meglio, dalla superficie dell’edificio. Per scongiurare il propagarsi di un incendio, insomma, la soluzione è iniziare a utilizzare materiali sicuri già nello strato più visibile della costruzione, quello esterno.

Ed è anche l’idea portante di Röfix Intofire, nuovo intonaco per la protezione di elementi strutturali e divisori, che rispetta pienamente i requisiti richiesti dal decreto ministeriale 16/02/2007. Si tratta di un intonaco studiato appositamente per garantire un efficiente comportamento e affidabilità per le applicazioni delicate, quando si richiedono specifiche caratteristiche, che non tutti sono in grado di garantire.

I requisiti di protezione passiva al fuoco, infatti, sono stabiliti dalle normative edilizie nazionali, che definiscono il comportamento al fuoco secondo due concetti diversi ma fondamentali: reazione e resistenza al fuoco.

La reazione al fuoco (Uni En 13501-1:2009) di un elemento da costruzione (intonaco, malta, pittura) rappresenta il comportamento in presenza di fiamme del materiale stesso che, per effetto della sua decomposizione può alimentare o meno l’incendio al quale è esposto. Per esempio, partecipando all’incendio con la propagazione, l’infiammabilità e il calore (classificazione: A1, A2, B, C, D, E); con il gocciolamento infiammabile e la caduta di frammenti incandescenti (d0, d1, d2); con il fumo che ostacola i soccorritori o il deflusso della folla (s1, s2, s3). La reazione al fuoco non si calcola, essa viene determinata sperimentalmente mediante prove su campioni in laboratorio.

La resistenza al fuoco, quindi, è un parametro riferito alle strutture e agli edifici e rappresenta la capacità di un sistema (non di un materiale) composto da più materiali di resistere per un determinato tempo alla tenuta e all’isolamento durante l’incendio. Le classi di resistenza al fuoco sono numerate con la sequenza 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 e 360, ed esprimono il tempo in minuti durante il quale la resistenza al fuoco deve essere garantita. Le sigle che definiscono le caratteristiche di resistenza al fuoco sono del tipo «Rei 60, EI 90, EI-M 120, R 120 ecc..

Premesso questo, Röfix Intofire abbina una grandissima resa, determinata dal basso peso specifico, a una cremosa lavorabilità e incredibile adesione anche sui supporti problematici come il calcestruzzo liscio.