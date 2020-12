Knauf prepara il primo Bilancio di Sostenibilità

Knauf si appresta a realizzare il suo primo Bilancio di Sostenibilità. Si tratta di uno strumento di valutazione e comunicazione della sostenibilità di una organizzazione che, oltre ai risultati economico-finanziari, evidenzia anche come sono stati gestiti gli impatti delle attività sull’ambiente, sulle comunità locali, sui cittadini, su clienti, fornitori, partner diretti e indiretti, istituzioni ed enti di controllo. Knauf, dunque, si sta impegnando nella redazione del Bilancio di Sostenibilità per dar conto di questi risultati sin dall’inizio del 2020 e ha l’obiettivo di presentare la prima versione del Bilancio nel corso del 2021.

Poiché il Bilancio di Sostenibilità deve focalizzarsi sui temi ritenuti importanti sia da chi lo redige che dai suoi interlocutori esterni, Knauf ha attivato uno studio allo scopo di individuare i temi che gli stakeholder ritengono importanti e meritevoli di essere trattati all’interno del Bilancio di Sostenibilità di Knauf.

Come punto di partenza è stato individuato un ampio elenco di temi potenzialmente rilevanti, che sono stati suddivisi dal punto di vista economico, sociale ed ambientale, per sottoporli online agli interlocutori dell’azienda.

Knauf, quindi, chiede di valutare ciascuno dei temi dell’elenco pubblicato online sotto attraverso l’attribuzione di una valutazione di importanza sulla base di una scala che varia fra «per nulla importante» e «molto importante». La valutazione per ogni tema va attribuito tenendo conto che la domanda, uguale per tutti, è: «Quanto ritieni importante ottenere informazioni su questo tema e vederlo quindi approfondito nel bilancio di sostenibilità di Knauf?»

I questionari saranno trattati esclusivamente dall’azienda e non saranno divulgati all’esterno.

Esprimere il proprio parere richiede solo pochi minuti ma, secondo l’azienda, sarà di fondamentale importanza per la redazione di un Bilancio di Sostenibilità veramente utile e soprattutto condiviso. Per maggiori informazioni sugli obiettivi, sulle modalità dello studio e per eventuali dubbi sulla compilazione, ci si può riv rivolgere direttamente alla referente per questa attività: Paola Andrisano, andrisano.paola@knauf.it