Isolamento acustico dell’ex cinema Lux di Scarnafigi con isolspace style

Nell’attesa di tornare a godere degli eventi in presenza, l’ex cinema Lux di Scarnafigi (CN) si è portato avanti terminando la ristrutturazione della sua sala principale, riconvertita in spazio polifunzionale per eventi e incontri culturali. L’intervento di riqualificazione acustica che ha visto protagonisti i pannelli isolspace style di Isolmant.

Grazie alla loro tecnologia fonoassorbente, le soluzioni per l’isolamento e la correzione del riverbero di Isolmant permettono di raggiungere standard acustici elevati, indispensabili per questi “luoghi dell’ascolto”. Per questa tipologia di spazi infatti gli interventi di correzione del riverbero e di riduzione della riflessione delle onde sonore sulle superfici devono essere eseguiti in modo specifico e professionale affidandosi a partner esperti e competenti. La scelta di materiali e soluzioni per l’acustica deve inoltre essere orientata al raggiungimento di valori ottimali del tempo di riverberazione T60 e dell’indice STI (Speech Transmission Index) secondo quanto indicato nella norma UNI 11532.

Tra i prodotti utilizzati per l’intervento all’ex cinema Lux di Scarnafigi, firmato dall’architetto Mario Brunetti, c’è isolspace style, pannello fonoassorbente che combina in un unico prodotto estetica e funzionalità.

Il progetto ha previsto la demolizione della controsoffittatura originaria in gesso, ormai priva delle condizioni statiche di sicurezza, e il successivo rinforzo e l’adeguamento sismico della struttura portante in calcestruzzo armato.

«Abbiamo rinunciato alla vecchia controsoffittatura – precisa l’architetto Brunetti – a favore del tetto a vista che ne amplia il volume lasciando in evidenza le tubazioni microforate del riscaldamento e della struttura portante delle capriate in cemento armato, pur sapendo che così facendo saremmo dovuti intervenire, a lavori finiti, con la correzione acustica. Abbiamo quindi provveduto a far eseguire, a opera dello studio Staff Progetti di Cuneo, le misurazioni dei vari parametri sonori e delle risposte della sala alle diverse frequenze. I dati rilevati hanno confermato tempi di riverbero molto alti e superiori a 4 secondi. Puntando a conservare il più possibile la spazialità interna della sala si è così prevista l’installazione di pannelli fonoassorbenti a baffle, disposti nel senso della lunghezza della sala, in 17 file da 15 pannelli 70×100 cm ciascuna e distanziati di circa 10 cm gli uni dagli altri, ai quali si sono aggiunti 16 pannelli 140 x 200 cm posti lungo le pareti e distanziati da esse di circa 10 cm in modo da poter beneficiare della doppia superficie di assorbenza».

La scelta, operata grazie alla consulenza di Edilbosco, distributore di materiali edili di Sommariva del Bosco (CN), è ricaduta sulla gamma isolspace style: «Abbiamo consigliato i pannelli isolspace – sottolinea Mario Busso, titolare della rivendita – per le loro brillanti performance acustiche e per la loro facilità di posa che ne fanno un prodotto altamente competitivo sia dal punto di vista qualitativo sia dal punto di vista della semplicità di installazione».

La posa dei pannelli è stata invece affidata all’impresa edile Monge Giuseppe di Saluzzo (CN) che ha ancorato le tesate in cavi d’acciaio poste tra le capriate agli ometti e alle catene attraverso fasciature metalliche e successivamente ha installato, in modo semplice e veloce, i pannelli isolspace regolandone la corretta piombatura.

Selezionati nella colorazione bianca, per integrarsi in modo armonico nell’architettura della sala, i pannelli hanno permesso di «raggiungere livelli eccellenti di correzione acustica ottenendo tempi di riverbero medi di 1,3 secondi contri gli oltre 4 secondi di riverbero inziale» come sottolineato dall’architetto Brunetti.

L’applicazione di isolspace style si è rivelata fondamentale anche per il rispetto della normativa antincendio, dal momento che i pannelli vantano una Euroclasse di reazione al fuoco B-s2, d0, grazie alla loro composizione con materia prima ignifuga, facilmente lavorabile, atossica, anallergica, ecologica e sostenibile, la speciale fibra ISOLFIBTEC, riciclabile al 100% e proveniente per oltre il 70%, da materiale di riciclo post consumo.

I pannelli isolspace non rilasciano polveri, sono naturalmente inattaccabili da muffe, acari o batteri e sono idrorepellenti e resistenti all’umidità, e sono disponibili nelle versioni Black&White, Original e Collection.