Die Baustoffe: specializzati in cappotti e costruzioni a secco, in partnership con Fassa Bortolo

Poderosi nelle costruzioni. Una forza che nasce dall’unione di più elementi: ordine e pulizia, velocità nelle consegne e capacità di capire esattamente che cosa chiedono i clienti. In una parola, efficienza. Una qualità propriamente tedesca, forse, ma di certo già da molti anni al servizio dell’edilizia altoatesina e non solo, grazie a Die Baustoffe, rivendita di materiali edili a conduzione familiare situata a Bolzano, da sempre focalizzata e specializzata nei sistemi a cappotto e costruzioni a secco.

Andreas Blattner, fondatore e amministratore dell’azienda, dopo un’esperienza ventennale all’interno di questi segmenti, nei quali ha messo in campo le proprie conoscenze e competenze per far crescere altre realtà aziendali, ha deciso di costituire la Die Baustoffe (in italiano significa letteralmente «materiali da costruzione»), una rivendita che dai suoi albori si è distinta e affermata nell’offerta sulle costruzioni a secco e il cappotto per edifici e, in una fase successiva, anche sul segmento del colore, che è cresciuto in maniera sempre più rilevante.

Da sei anni a questa parte, inoltre, l’azienda ha consolidato la partnership con Fassa Bortolo, che ha fatto fare un ulteriore passo in avanti a Die Baustoffe, come spiega Andreas Blattner in questa intervista a YouTrade.

Domanda. Qual è la specificità dell’offerta di Die Baustoffe?

Risposta. La nostra offerta è strutturata in pacchetti completi che offriamo ai nostri clienti, perché questo è il modo migliore per garantire le massime prestazioni di ciascun prodotto e quindi di assicurare il miglior risultato a fine lavori. La nostra consulenza non è limitata all’interno della rivendita perché, a seconda delle necessità, ci rechiamo nei diversi cantieri, spesso anche insieme al tecnico commerciale di Fassa Bortolo. Questo ci permette di formulare soluzioni ad hoc per far fronte a qualsiasi particolarità e specificità di un determinato cantiere, con la certezza di rispondere esattamente alle richieste della committenza: un servizio molto prezioso per i nostri clienti.

D. Chi sono i vostri clienti?

R. La nostra clientela è composta da artigiani, imprese di costruzione, studi di architettura e ingegneria. Il privato solitamente no, perché il cliente finale si appoggia a figure competenti nella progettazione, anche per la necessità di prendere delle scelte di costruzione che rispettino le direttive territoriali, sempre più severe, che riguardano anche la scelta della tonalità dell’edificio. Rispetto a qualche anno fa, infatti, notiamo come gli stessi progettisti siano molto più attenti alle prescrizioni legislative.

D. Fassa Bortolo è il vostro fornitore più importante. Come si articola il vostro rapporto?

R. Il rapporto con Fassa Bortolo è distinto da una stretta collaborazione, una vera e propria partnership. Con il tecnico commerciale di Fassa Bortolo abbiamo una comunicazione costante e lui viene in rivendita quasi quotidianamente, di persona. Grazie a questa continuità negli anni si è creata molta fiducia reciproca, che si traduce indubbiamente in una migliore qualità del lavoro per tutti. Per esempio, insieme facciamo sempre in modo che il materiale ordinato arrivi tempestivamente, entro una sola giornata. Un grande valore aggiunto a disposizione dei nostri clienti.

D. Quali soluzioni per l’isolamento di Fassa Bortolo offrite?

R. Proponiamo tutte le soluzioni Fassa Bortolo, in particolare i sistemi cappotto, cartongesso e colore, in egual misura e secondo le necessità della committenza. L’ultima novità è il sistema a cappotto Resphira, caratterizzato dalla capacità di essere traspirante e al contempo presenta un ottimo isolamento termico. Un sistema completato anche dall’apposito rasante e collante, la cui capacità di resistenza agli urti, grazie alla perfetta stabilità dimensionale e a una migliore adesione dovuta alla superficie goffrata, lo rende adatto sia per interventi su residenze private e condomini, sia su edifici di pubblica amministrazione.

D. Il superbonus consente di applicare un cappotto termico senza spendere un euro. È un’opportunità in prospettiva oppure il mercato si è già messo in moto?

R. Noi non abbiamo rilevato differenze in termini di volumi, piuttosto abbiamo notato una maggiore attenzione da parte dei nostri clienti alle caratteristiche tecniche e di sostenibilità dei prodotti, proprio perché si tratta di parametri richiesti per accedere a questo tipo di incentivo. Notiamo, inoltre, un aumento dell’incidenza della burocrazia nel lavoro quotidiano del nostro settore.

D. Per quanto riguarda il cappotto, quali sono le caratteristiche che deve avere un buon prodotto?

R. Quando si parla di cappotto è indispensabile avere buone prestazioni di isolamento acustico e termico, quantificabili in un valore lambda 0,031 o 0,035. Poi, ogni prodotto deve dimostrare di rispettare i criteri di sostenibilità ed essere corredato da una valutazione Eta (European Technical Approval) o Cam (Criteri ambientali minimi). Ciascun componente dei sistemi a cappotto Fassa Bortolo possiede questa tipologia di documentazione.

D. Un lavoro ben fatto non dipende solo dalla qualità dei sistemi, ma anche dalla loro corretta applicazione. Come si può, dunque, essere sicuri che i materiali siano applicati in modo corretto?

R. Un ruolo da protagonista certamente lo ha l’applicatore. Di conseguenza la buona riuscita dei lavori dipende dalla sua competenza e professionalità. Proprio per questo organizziamo, insieme a Fassa Bortolo, corsi rivolti agli applicatori entrando nel dettaglio di ciascun sistema offerto. I corsi applicativi erogati presso la nostra rivendita ospitano in media circa 20 o 25 professionisti per volta. Hanno la possibilità di cimentarsi non solo con la teoria ma soprattutto con l’aspetto più pratico e manuale, l’unica vera strada per apprendere il corretto utilizzo delle diverse soluzioni: insomma, anche nella formazione la partnership con Fassa Bortolo è molto forte.

D. Secondo la vostra esperienza, qual è la differenza più rilevante nell’applicazione e nelle caratteristiche dei primi materiali per cappotto utilizzati un tempo rispetto a quelli di oggi?

R. Esistono sicuramente grandi differenze tra un cappotto di 30 anni fa e uno di oggi, ma quella principale consiste nel fatto che oggi il sistema isolante non è più la somma casuale di diversi prodotti, ma è studiato per raggiungere e garantire determinate prestazioni, in base a ogni specifica esigenza. Inoltre, c’è stato un cambiamento molto positivo sull’attenzione rivolta alla sostenibilità dei prodotti, che devono essere costantemente migliorati per rispettare le normative sull’efficienza e la ecosostenibilità nel settore delle costruzioni.

D. Qual è stato l’impatto del covid sulla vostra attività?

R. Durante l’emergenza sanitaria abbiamo chiuso l’attività per due mesi. Per fortuna, non si è fermata la nostra volontà di continuare a lavorare e, appena è stato possibile, siamo ripartiti alla grande, grazie anche alla preziosa collaborazione con Fassa. In più, siamo rimasti costantemente in contatto con i nostri clienti, mantenendo quindi la vicinanza che abbiamo instaurato in tutti questi anni di lavoro insieme.

D. Qual è la filosofia che guida la vostra azienda?

R. La nostra filosofia si basa su tre pilastri fondamentali: l’ordine e la pulizia in ogni parte della rivendita, la velocità nelle consegne e la capacità di capire esattamente che cosa ci stanno chiedendo i nostri clienti. In una parola, la massima efficienza.

Die Baustoffe è anche colorificio

Die Baustoffe non è solo una delle realtà della distribuzione edile altoatesina tra le più importanti e competenti nei sistemi a cappotto e cartongesso, ma da diversi anni ospita al suo interno un colorificio che è un vero laboratorio dove vengono creati i rivestimenti e le pitture coloranti, realizzati in stretta collaborazione con Fassa, che è sempre aggiornata sulle ultime novità tecniche ed estetiche.

Come spiega Albert Planinschek, colorista addetto al reparto e alla vendita dei colori: «Anche per i rivestimenti colorati da interno ed esterno lavoriamo a stretto contatto con il nostro fornitore Fassa Bortolo. Le cartelle colore Fassa contengono tutte le tonalità e le informazioni indispensabili alla progettazione, come il grado di resistenza alla luce di ciascuna tinta. I trend attuali in questa zona vedono una grande dominanza delle

tonalità pastello, il grigio e il color sabbia, poi ovviamente i bianchi», spiega l’esperto.

«Molte tinte sono create ad hoc per i diversi progetti e un servizio della nostra rivendita molto apprezzato è l’archivio dei rivestimenti, per ogni tinta da noi creata, che potrebbe essere nuovamente richiesta dai committenti». Anche quello del colore è un ambito che è stato attraversato da una totale metamorfosi sull’aspetto della salubrità, con un’accelerazione consistente negli ultimi anni: «Oggi il 90% delle pitture utilizzate sono a base acqua», continua Planinschek.

«E non si può superare un determinato quantitativo al grammo di Voc, particelle molto dannose sia per la salute dell’applicatore, sia di chi poi si trova all’interno dell’abitazione. C’è sempre una maggiore attenzione alla qualità dell’aria. Ma non solo: anche una maggiore attenzione alle quantità di materia riciclata e riciclabile all’interno dei diversi prodotti come previsto dai Cam».