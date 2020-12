Ceramica effetto marmo: la nuova collezione Palladio di FMG

Gli effetti che possono essere riprodotti dalla ceramica sono ormai iperrealistici. Come l’effetto marmo proposto da Palladio di FMG Fabbrica Marmi e Graniti che unisce l’estetica del seminato in graniglia di marmo alle proprietà del gres porcellanato a tutta massa.

Uno dei materiali più iconici della tradizione abitativa italiana rinasce in questa collezione che prende il nome dal famoso architetto del Rinascimento. Anche le nuance proposte prendono il nome dalle famose ville palladiane di Foscari, Valmarana e Cornaro per le tonalità calde, e Certosa, Chierati e Pisani per quelle più fredde. È possibile anche realizzare colori e granulometrie totalmente personalizzati grazie al servizio Customized full body colors.

Le ceramiche Palladio sono disponibili in due finiture: Naturale e Levigato. Ai formati tradizionali da 120×60 e 60×60 cm, nella primavera 2021 si aggiungeranno i nuovi formati 150×75, 75×75 e 100×100.

Ideali per pavimento o rivestimenti, le ceramiche Palladio possono essere installate anche in esterno e in contesti ad alto traffico. Il gres porcellanato a tutta massa infatti non teme l’usura: graffi, scalfitture e sfregamenti non alterano le caratteristiche estetiche e tecniche del materiale.

Palladio è disponibile su richiesta nella versione Active Sufaces, con azione antibatterica, antivirale, anti-inquinamento, autopulente e anti-odore.